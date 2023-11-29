缴费当月即可享受待遇！洛阳职工医保取消待遇审核期

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：职工医保停缴后再次缴纳需要等待三个月才能正常使用，非常不便，是否可以取消待遇审核期？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：职工医保停缴后再次缴纳需要等待三个月才能正常使用，非常不便，是否可以取消待遇审核期？

洛阳市医疗保障局回复：2024年1月1日起，职工医保接续转移参保缴费，没有待遇审核期，缴费当月即可享受医保报销待遇(生育除外)。

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