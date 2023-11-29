幼儿园体能课额外收费？洛龙区教体局：已约谈

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区开元幼儿园正常上课期间，额外收取体能课费用，是否合理？同时，幼儿园每月组织活动时，通知家长买东西，均有指定网店，是否合适？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区开元幼儿园正常上课期间，额外收取体能课费用，是否合理？同时，幼儿园每月组织活动时，通知家长买东西，均有指定网店，是否合适？

洛龙区教体局回复：接到家长诉求后，我局立即约谈开元幼儿园负责人，责令该幼儿园停止收取体能课费用，关于老师让幼儿家长到指定的商户购买物品，已告知园方不得强制家长购买。如有疑问拨打咨询电话65511196。

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