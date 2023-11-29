乘风起势 奋进洛阳丨聚合人才篇：不拘一格降人才

回望2023年，洛阳人才工作成果丰硕：“1+22”人才政策体系常态化落实机制建立健全，梯次人才队伍不断完善，青年人才加快集聚，人才工作体制机制改革纵深展开，“河洛英才计划”品牌特色彰显，市人才集团揭牌运行……

青年驿站提升人才归属感

“要加大创新人才引育力度，不断壮大人才‘蓄水池’。”

回望2023年，洛阳人才工作成果丰硕：“1+22”人才政策体系常态化落实机制建立健全，梯次人才队伍不断完善，青年人才加快集聚，人才工作体制机制改革纵深展开，“河洛英才计划”品牌特色彰显，市人才集团揭牌运行……

这一年，“不拘一格降人才”的生动实践，在河洛大地火热展开。

建机制、拓渠道 人才队伍规模素质持续提升

创业活力足

“感谢河洛青年创新创业人才政策的支持，让我们的创新创业梦想一步一步走向现实。”洛阳熙之奥新材料科技有限公司负责人万俊杰说，目前公司研发的样品性能指标优于进口同类产品，今年计划建设一条生产线，尽早把产品推向市场。

洛阳培育了创新创业的沃土，让千万个和万俊杰一样的创业者，找到了实现梦想的机会。

事以才立，业以才兴。人才对现代化洛阳建设至关重要，洛阳何以吸引人才、集聚人才？

从顶层设计上，洛阳构建“1+22”人才政策体系，并建立常态化落实机制，建立责任分解、联席会议、信息报送、调查研究、考核督查、奖惩激励6项工作机制，涉及21个职能部门75项具体任务。

“每一项任务都具体到职能部门，以明确的责任制，确保‘1+22’人才政策落地落实。”市委人才办相关负责人表示。

在此基础上，洛阳强化统筹，推动职能部门、县区根据自身职能定位、发展需求，出台配套政策，努力凝聚合力，推动人才实现集聚发展。

市人社局出台相关办法，实现“主动锚定引才”，进一步提升引才的针对性、时效性；

嵩县围绕乡村振兴扎实做好乡贤返乡创业工作，实施“嵩州英才计划”，涌现出一大批优秀乡贤和乡村运营师；

孟津区实施人才“智汇”工程，推出“津牌人才计划”，出台人才政策“金十条”，为产业发展精准匹配人才；

…………

梧高凤必至，花香蝶自来。洛阳围绕发展所需，着力引才聚才，努力构建起种类齐全、素质优良、梯队衔接的人才队伍体系。

专场招聘会

会聚高端人才。依托第六届中国·河南招才引智创新发展大会平台，已成功引才14957人。加大柔性引才力度，完成国家脑病、呼吸两个区域医疗中心人才柔性引进工作，柔性引进高端人才106人。

引进急需紧缺人才。开创“政录企用”的引才新模式，用好“人才专项周转编制池”，采取“定向配编”“带编入企”等方式，引进急需紧缺人才，让人才带着事业编制到重要领域、重点企业开展技术创新、科技研发、成果转化等工作，让优秀人才在产业发展中起到更重要作用。

集聚青年人才。实施青年友好型城市建设五大工程，畅通青年人才成长通道，加大培养扶持力度，吸引集聚一批优秀青年人才来洛发展。

壮大人才队伍。加强科普、技能、教育等人才队伍建设，持续放大人才增量，为洛阳经济社会发展增添强劲活力。

如今的洛阳，已成为各类人才集聚发展、干事创业的热土。