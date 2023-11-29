共享头盔进社区 安全骑行有保障

“共享头盔，这个创意挺好，对骑电动车没戴头盔的人来说既是保障，也是敦促。”近日，在洛龙区开元路街道定鼎门社区政康苑小区北门口，不少居民为社区推出的共享头盔举措“点赞”。

“共享头盔，这个创意挺好，对骑电动车没戴头盔的人来说既是保障，也是敦促。”近日，在洛龙区开元路街道定鼎门社区政康苑小区北门口，不少居民为社区推出的共享头盔举措“点赞”。

记者看到，该小区北门的电动车出入口设有一个3层的柜子，里面放着10顶印有“共享头盔”字样的白色头盔。柜子旁还放着登记本，上面记录着借用人的姓名、联系方式、借用时间等信息。

门卫师傅说，这个共享头盔存放柜设立有一段时间了。起初，他需要经常提醒骑电动车未戴头盔的居民借用共享头盔；现在，多数人会自觉使用，几乎不用他提醒。

“小头盔关乎大安全，当事故来临时，一个头盔就可能挽救一条鲜活的生命。”定鼎门社区相关负责人说，为了给骑电动车未戴头盔的居民提供安全保障，倡导文明出行理念，他们联合市交警支队七大队设立了共享头盔存放柜。目前，政康苑小区设有2个共享头盔存放柜，分别在北门和西门。居民有需要时，只要登记基本信息就可免费借用头盔，等外出回来签字归还即可。

今年以来，定鼎门社区积极探索“警社共治”新模式，通过社区、警务室“小联动”和网格员、民辅警“微联动”，围绕文明出行、矛盾调解、防诈反诈等主题开展创意活动和便民服务，为居民带去便捷和安全。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 郑牧星 文/图）