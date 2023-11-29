洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

共享头盔进社区 安全骑行有保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 08:19

　　“共享头盔，这个创意挺好，对骑电动车没戴头盔的人来说既是保障，也是敦促。”近日，在洛龙区开元路街道定鼎门社区政康苑小区北门口，不少居民为社区推出的共享头盔举措“点赞”。

　　记者看到，该小区北门的电动车出入口设有一个3层的柜子，里面放着10顶印有“共享头盔”字样的白色头盔。柜子旁还放着登记本，上面记录着借用人的姓名、联系方式、借用时间等信息。

　　门卫师傅说，这个共享头盔存放柜设立有一段时间了。起初，他需要经常提醒骑电动车未戴头盔的居民借用共享头盔；现在，多数人会自觉使用，几乎不用他提醒。

　　“小头盔关乎大安全，当事故来临时，一个头盔就可能挽救一条鲜活的生命。”定鼎门社区相关负责人说，为了给骑电动车未戴头盔的居民提供安全保障，倡导文明出行理念，他们联合市交警支队七大队设立了共享头盔存放柜。目前，政康苑小区设有2个共享头盔存放柜，分别在北门和西门。居民有需要时，只要登记基本信息就可免费借用头盔，等外出回来签字归还即可。

　　今年以来，定鼎门社区积极探索“警社共治”新模式，通过社区、警务室“小联动”和网格员、民辅警“微联动”，围绕文明出行、矛盾调解、防诈反诈等主题开展创意活动和便民服务，为居民带去便捷和安全。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 郑牧星 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆...
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
        近日，河科大二附院在75周年院庆期间推出“免挂号费”惠民活动。
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院推行“病区结算”便民服务
  • ·痛风急性发作，该怎么办？
  • ·老人食道长“菜花”，与这个习惯有关
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 注册“文明停车服务卡” 全年最多可享...
  • 车辆逆行纳入“河洛人人拍”举报范围
  • 老城区231套安置房交付
  • 全国前二十！隋唐洛阳城大遗址保护入...
  • 本周洛阳以晴好天气为主 气温回升!
  • 偃师商城内发现2处府库遗址和1处仓储遗址
  • 洛阳市新增29家河南省老年友善医疗机构
  • 乡村振兴篇——喜看稻菽千重浪
  • 两名考古专家被授予“偃师区荣誉市民...
  • 偃师区代表队将代表我市征战全省大赛
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    遥望明堂

    逛古城

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605