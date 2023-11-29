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来看看藏在古锁里的故事 洛阳古墓博物馆推出锁具展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 08:18

狗形锁

　　近日，洛阳古墓博物馆特别推出“锁之韵——三明市博物馆锁具展”，邀请市民、游客一起感受中华古锁的发展历史。

　　锁是中华文明的结晶，已有数千年的历史。据考证，早在远古时期，人们就把贵重物品用兽皮包起来，外面用绳索捆绑并打上特殊的绳结，以示对物品的所有权。这种绳结需要搭配一种叫作骨锉的工具才能解开，绳结和骨锉就是锁和钥匙的雏形。当房门出现后，控制房门开关的木栓就是简单的木制锁具。

　　金属锁的萌发从殷商时期的青铜铺首算起，从此传承演变了3000多年。汉代时，出现了簧片结构的真正意义上的金属锁。到了唐代，锁具已十分普及，明清更是古锁的鼎盛时期。20世纪30年代，成本较低的低焊钩锁、叶片锁、弹子锁陆续进入我国，中华古锁从此退出了历史舞台。

　　本次展览共展出百余件古锁，以明清时期的金属锁为主。借助精湛的手工技艺，锁这一日常生活用具，被雕刻上精美图案、祝福文字，从而拥有了无数象征寓意，寄托着人们对美好生活的向往。记者选取其中比较有代表性的几个种类，为您进行简单介绍。

琵琶形锁

　　●花旗锁

　　花旗锁，即有各式各样外形的锁，专用于锁柜、箱、抽屉等。这种锁摆脱了单一的方正外形，外形以动物、人物、文字、植物等为原形，兼具实用性与观赏性，是各个时代人文精神的写照。

　　在展览现场，记者看到鱼形、琵琶形、猴形、狗形、蝴蝶形、提琴形、福字形等花旗锁。据讲解员介绍，鱼形锁是较为常见的花旗锁，唐代的《芝田录》中说“门锁必以鱼者，取其不瞑守夜之意”，指鱼可以日夜不休地看守门户。因为鱼谐音“余”，鱼形锁上还常镌刻“年年有余”“游刃有余”等字样，有期待生活富足、安宁的祈福寓意。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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