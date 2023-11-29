洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳考生：中招理化生实验操作考试4月1日开考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 08:20

　　昨日，省教育厅发布《关于做好2024年全省中招理化生实验操作考试工作的通知》：今年，我省中招理化生实验操作考试将于4月1日至30日进行，成绩按满分30分计入考生中考总成绩。

　　●考试分值

　　2024年我省中招理化生实验操作考试成绩按满分30分计入考生中考总成绩。考试科目为初中物理、化学、生物学3科。

　　●考试时间

　　考试将于4月1日至30日进行，每名考生的考试时间为15分钟。我市具体考试安排目前还未公布，确定后，“洛阳晚报教育周刊”微信公众号将及时发布。

　　●考试命题

　　全省统一命题，共命制24道试题，分A、B、C、D4个试题单元，每个试题单元含6道实验操作试题，每道试题含物理、化学、生物学实验项目各1个。

　　试题中的实验项目按难度、完成时间分成两类：较难的实验为主实验项目，一般的实验为副实验项目。每个试题单元6道试题中主实验项目的学科分配为物理3个、化学2个、生物学1个。

　　每道试题分值为30分，分值比例为16∶6∶6∶2，即主实验项目1个，占16分；副实验项目2个，各占6分；考试结束后实验器材整理占2分。

　　●试题抽取

　　3月5日前，各地将根据实际情况抽取不少于2个试题单元，作为当地2024年中招理化生实验操作考试试题。抽取试题后，各地要确保考生获取考试信息的时间、范围、程度一致，不得将试题、评分标准针对考生区别发布。

　　●考点设置

　　被设置为考点的学校的实验室建设、教学仪器配备须达到《河南省初级中学教育技术装备标准(试行)》或《河南省普通高中教育技术装备标准(试行)》规定的基本要求，实验室台凳、水、电、通风、安全等设施齐全、规范，考试所用的仪器、药品等须符合相关标准，严禁在普通教室或其他不符合相关要求的场所组织考试。考试要遵守“三固定一调整”规定，不得将实验台台签号固定不变。

　　●监考评分

　　各地要落实好考务人员的考风考纪教育工作，考务人员要按照统一、规范的流程开展考试工作；各地要加强监考教师培训工作，切实做到评分尺度统一，确保监考、评分客观公正。对因残疾、伤病而无法参加考试的学生，各地教育局要结合实际情况制定具体的免考和考评、计分办法，做好手续验证工作，并予以公示。

　　●考风考纪

　　为强化过程监督，规范考试秩序，确保考试平稳进行，省教育厅届时将对各地的考试工作进行巡视，对违反考试纪律的人员按照相关规定严肃处理。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆...
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
        近日，河科大二附院在75周年院庆期间推出“免挂号费”惠民活动。
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院推行“病区结算”便民服务
  • ·痛风急性发作，该怎么办？
  • ·老人食道长“菜花”，与这个习惯有关
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 注册“文明停车服务卡” 全年最多可享...
  • 车辆逆行纳入“河洛人人拍”举报范围
  • 老城区231套安置房交付
  • 全国前二十！隋唐洛阳城大遗址保护入...
  • 本周洛阳以晴好天气为主 气温回升!
  • 偃师商城内发现2处府库遗址和1处仓储遗址
  • 洛阳市新增29家河南省老年友善医疗机构
  • 乡村振兴篇——喜看稻菽千重浪
  • 两名考古专家被授予“偃师区荣誉市民...
  • 偃师区代表队将代表我市征战全省大赛
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    遥望明堂

    逛古城

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605