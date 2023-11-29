@洛阳考生：中招理化生实验操作考试4月1日开考

昨日，省教育厅发布《关于做好2024年全省中招理化生实验操作考试工作的通知》：今年，我省中招理化生实验操作考试将于4月1日至30日进行，成绩按满分30分计入考生中考总成绩。

昨日，省教育厅发布《关于做好2024年全省中招理化生实验操作考试工作的通知》：今年，我省中招理化生实验操作考试将于4月1日至30日进行，成绩按满分30分计入考生中考总成绩。

●考试分值

2024年我省中招理化生实验操作考试成绩按满分30分计入考生中考总成绩。考试科目为初中物理、化学、生物学3科。

●考试时间

考试将于4月1日至30日进行，每名考生的考试时间为15分钟。我市具体考试安排目前还未公布，确定后，“洛阳晚报教育周刊”微信公众号将及时发布。

●考试命题

全省统一命题，共命制24道试题，分A、B、C、D4个试题单元，每个试题单元含6道实验操作试题，每道试题含物理、化学、生物学实验项目各1个。

试题中的实验项目按难度、完成时间分成两类：较难的实验为主实验项目，一般的实验为副实验项目。每个试题单元6道试题中主实验项目的学科分配为物理3个、化学2个、生物学1个。

每道试题分值为30分，分值比例为16∶6∶6∶2，即主实验项目1个，占16分；副实验项目2个，各占6分；考试结束后实验器材整理占2分。

●试题抽取

3月5日前，各地将根据实际情况抽取不少于2个试题单元，作为当地2024年中招理化生实验操作考试试题。抽取试题后，各地要确保考生获取考试信息的时间、范围、程度一致，不得将试题、评分标准针对考生区别发布。

●考点设置

被设置为考点的学校的实验室建设、教学仪器配备须达到《河南省初级中学教育技术装备标准(试行)》或《河南省普通高中教育技术装备标准(试行)》规定的基本要求，实验室台凳、水、电、通风、安全等设施齐全、规范，考试所用的仪器、药品等须符合相关标准，严禁在普通教室或其他不符合相关要求的场所组织考试。考试要遵守“三固定一调整”规定，不得将实验台台签号固定不变。

●监考评分

各地要落实好考务人员的考风考纪教育工作，考务人员要按照统一、规范的流程开展考试工作；各地要加强监考教师培训工作，切实做到评分尺度统一，确保监考、评分客观公正。对因残疾、伤病而无法参加考试的学生，各地教育局要结合实际情况制定具体的免考和考评、计分办法，做好手续验证工作，并予以公示。

●考风考纪

为强化过程监督，规范考试秩序，确保考试平稳进行，省教育厅届时将对各地的考试工作进行巡视，对违反考试纪律的人员按照相关规定严肃处理。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒)