退役老兵孔凡军：“亲历维和，让我更加珍惜现在的美好生活”

2011年，在非洲苏丹达尔富尔地区，驻洛某部官兵面对物资匮乏、天气恶劣、局势紧张等不利因素和无处不在的危险，克服种种困难，出色完成维和任务，被授予“联合国特别贡献奖”，用实际行动展示了中国军人的良好形象。

2012年1月11日，晚报相关报道版面截图

2011年，在非洲苏丹达尔富尔地区，驻洛某部官兵面对物资匮乏、天气恶劣、局势紧张等不利因素和无处不在的危险，克服种种困难，出色完成维和任务，被授予“联合国特别贡献奖”，用实际行动展示了中国军人的良好形象。2012年，他们凯旋回洛后，广大市民通过《洛阳晚报》，了解到他们英勇无畏的维和故事，为之感动、为之自豪。

近日，曾参与此次维和任务的退役老兵孔凡军向记者讲述了那段不凡的经历。

孔凡军

200多人竞逐45个维和名额

今年44岁的孔凡军曾在驻洛某部服役20年，2018年12月退役，目前在孟津区从事运输工作。

2010年年底，驻洛某部接到命令，组建中国赴苏丹达尔富尔维和工程兵大队建筑安装中队，负责任务区道路、桥梁、机场修建维护，板房搭建等军事及人道主义工作。接到命令的那一刻，全体官兵都特别激动，同时又感受到任务艰巨。

当时，孔凡军是该部队的一名连长。“接到命令后，战友们争相报名。”他回忆，当时的名额是45个，但报名的有200多人。

2011年1月，通过对报名战士的专业、身体状况等方面的综合评定，确定了最终人选。入选后，战士们还要学习联合国宪章、国际法等知识，进行卫生防疫、外事礼仪及英语培训和体能训练。2011年3月14日，经过紧张的培训，孔凡军作为维和部队建筑安装中队工程师，与战友们抵达非洲苏丹达尔富尔地区，开始了为期8个月的维和任务。