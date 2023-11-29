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竹林七贤：魏晋名士的风流绝唱（数字里的洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.01.09 07:58

　　历史上，洛阳有不少与数字相关的典故，如三代之居、三国归晋、建安七子、竹林七贤、“二陆入洛，三张减价”、金谷二十四友等。

　　看似简单的数字背后，藏着哪些鲜为人知的故事？古人所说的三代、三川、三河等，究竟指代什么？我们这就来看一看。

　　同年去世的嵇康和阮籍

　　曹魏景元四年(公元263年)，在洛阳城东的刑场上，嵇康神色自若地抚了一曲《广陵散》，为自己40年的人生画上了句号。

　　嵇康是竹林七贤的精神领袖。据《晋书》记载，嵇康字叔夜，是谯郡(在今安徽)人，生得龙章凤姿，卓尔不群，喜欢弹琴咏诗，不愿受礼法束缚，主张“越名教而任自然”。当时，陈留阮籍、河内山涛与嵇康交好，河内向秀、沛国刘伶、籍兄子咸、琅琊王戎也加入他们，称为竹林七贤。

　　魏晋之际，时局动荡。嘉平元年(公元249年)，司马懿在高平陵之变中诛杀曹爽，掌握了曹魏政权。嵇康是曹操的曾孙女婿，宁愿在城外赤膊打铁，也不愿依附司马氏。好友山涛劝他出仕，他干脆作了一篇《与山巨源绝交书》表明立场，大将军司马昭闻讯大怒。

　　钟会少年得志，地位显赫。他曾慕名去拜访嵇康，结果嵇康只顾打铁，并不理睬，直到他要走时才问了一句：“何所闻而来？何所见而去？”钟会对此记恨在心，对司马昭说：“嵇康，卧龙也，不可起。”

　　吕安是嵇康的好友，因遭异母兄吕巽(音同训)的诬陷而入狱。嵇康为吕安辩护，被司马昭以“害时乱教”的罪名逮捕，钟会趁机进谗言，嵇康和吕安都被处死。《洛阳伽蓝记》中记载，建春门外一里余有东石桥，“桥南有魏朝时马市，刑嵇康之所也”。

　　就在嵇康被害这一年的十月，司马昭逼魏帝封自己为晋公，并加九锡。阮籍被迫为司马昭写了劝进表，当年冬天郁郁而死，时年54岁。他本有济世之志，曾在广武山观楚汉古战场，慨叹：“时无英雄，使竖子成名！”但面对司马氏专权，他只能明哲保身，不问世事。

　　《晋书》记载，阮籍字嗣宗，容貌瑰杰，任性不羁，和嵇康一样好读《庄》《老》。他嗜酒能啸，放浪形骸，为逃避与司马氏联姻，曾连续醉酒60日，使对方“不得言而止”。后来，因听说“步兵厨营人善酿，有贮酒三百斛”，他请求去当了步兵校尉，因此世称阮步兵。

　　当阮籍和嵇康在同一年去世时，竹林七贤的时代已走到尾声。

　　位至三公的山涛和王戎

　　嵇康临刑时，将年幼的儿子嵇绍托付给了山涛，说：“巨源在，汝不孤矣！”

　　山涛字巨源，生于汉献帝建安十年(公元205年)，在竹林七贤中年纪最长，也最“有器度”。据《晋书》记载，他的从祖姑是司马懿夫人张春华的母亲，也就是说，他是张春华的表侄，和司马师、司马昭是表兄弟。

　　因从小家贫，山涛出仕很晚。他爱读《庄》《老》，与嵇康、吕安相善，后来遇到阮籍，便成了竹林之交。高平陵之变后，他知道曹魏大势已去，便去见了司马师，谋求仕进。西晋代魏后，山涛官至尚书吏部郎，长期负责为晋室选拔人才，深得晋武帝司马炎的宠信。

　　和竹林七贤中的其他人一样，山涛也饮酒，但都是八斗而止，不会狂饮至酩酊大醉。嵇康去世20年后，他推举嵇绍当了秘书丞，说：“为君思之久矣，天地四时，犹有消息，而况人乎！”后来他位至三公，多次辞官，朝廷不许。太康四年(公元283年)，79岁的山涛去世，谥曰康。

　　无论为官还是为人，山涛都做得不错，王戎称赞他“如璞玉浑金，人皆钦其宝，莫知名其器”。不过，世人对王戎的评价就不怎么样了。

　　据《晋书》记载，王戎字濬沖，出身琅琊王氏，是魏晋名臣王浑之子。他自幼颖悟，神采秀彻，且善清谈。阮籍与王浑是好友，每次见到王戎都有说不完的话，于是王戎也随阮籍加入了竹林之游。

　　王戎生于曹魏青龙二年(公元234年)，在竹林七贤中年纪最小。晋武帝时，他历任散骑常侍、河东太守、荆州刺史等职，参加过平吴之战，进爵安丰县侯，晋惠帝时官至司徒。虽位居三公，他却认为天下将乱，因而不理政事，常乘小马从便门溜出去游玩，“故吏多至大官，道路相遇辄避之”，大家见了也都装作没认出他。

　　因“性极贪吝”，官高位显的王戎饱受时人讥讽。八王之乱爆发后，他随晋惠帝置身于危难之间，“亲接锋刃，谈笑自若，未尝有惧容”。永兴二年(公元305年)，72岁的王戎在郏县去世，谥曰元。

　　以酒为名的竹林绝唱

　　在嵇康被害的那年冬天，阮籍死了，向秀却不得不应司马昭之征，从河内赶往洛阳。经过嵇康的山阳旧居时，天色将晚，邻人吹起笛来，他触景生情，作《思旧赋》以追念故人。

　　向秀字子期，雅好老庄之学，少年时即为山涛所知。据《晋书》记载，他与嵇康最为友善，嵇康打铁时，“秀为之佐，相对欣然，傍若无人”。

　　过惯了隐居生活的向秀，最后还是不得不应征入朝。《晋书》中称他“在朝不任职，容迹而已”，后在任上去世。

　　在竹林七贤中，向秀的人生算得上“循规蹈矩”。与他相比，阮咸的处世更显得离经叛道。

　　阮咸字仲容，是阮籍的侄子。阮家人都好饮洒，常在一起聚饮，但阮咸一来就要换掉杯子，改用大瓮盛酒，喝得不亦乐乎。《世说新语》中记载，阮咸在家为母守孝时，看上了姑母家的鲜卑婢女。后来姑母要离开，原本说好留下婢女，结果临时又决定将其带走。阮咸发现后，忙借了客人的驴子，穿着孝服就去追，最后将婢女带了回来，说：“人种不可失！”

　　看似不太“靠谱”的阮咸，却是一位妙解音律的琵琶高手。山涛认为他适合担任选拔人才的职务，但晋武帝司马炎觉得阮咸饮酒误事，言行虚浮，没有任用他。后来，阮咸在始平太守的任上去世。

　　刘伶比阮咸更嗜酒，也更放荡不羁，曾说：“天生刘伶，以酒为名。一饮一斛，五斗解酲。”但在竹林七贤中，他的结局不算太差。

　　据《晋书》记载，刘伶字伯伦，“身长六尺，容貌甚陋”。他平时不置家产，常乘鹿车，携一壶酒，“使人荷锸而随之”，说“死便埋我”。《资治通鉴》中称：“当时士大夫皆以为贤，争慕效之，谓之放达。”晋武帝时，刘伶因主张无为而治被罢官，最后“竟以寿终”，有《酒德颂》一篇传世。

　　嵇康也善饮，他在竹林七贤中最早死去，也是竹林七贤中唯一未得“善终”的人。（洛报融媒·洛阳网记者 张广英）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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