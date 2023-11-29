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今日进入“三九”时节 洛阳最高气温将直冲18℃！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.09 08:17

　　今天进入三九，俗话说“冷在三九”，三九往往是一年中最冷的时段，但今年的情况有点儿不一样。

　　中国天气网预测，今年三九期间，我国大部分地区气温较往年同期偏高，南方多地的暖意甚至堪比往年3月。不过，三九后期，我国中东部地区可能有大范围雨雪天气过程。根据中央气象台预报，15日至17日，西北地区东部、华北西南部、黄淮北部将有小到中雪或阵雪，黄淮南部至江南北部有小到中雨，局地有大雨，需要注意防范雨雪对交通出行的不利影响。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，受冷空气南下影响，今天和14日风力较大。

　　具体天气预报

　　今天：晴天间多云，西北风4级左右，阵风5级到7级，气温-2℃～14℃。

　　明天：晴天到多云，西北风4级左右，气温-4℃～10℃。

　　11日(周四)：晴天，气温-2℃～16℃。

　　12日(周五)：晴天间多云，气温-2℃～18℃。

　　13日(周六)：晴天转多云，气温-1℃～12℃。

　　14日(周日)：多云转阴天，东北风4级左右，气温-1℃～13℃。

　　15日(周一)：多云转阴天，气温-2℃～10℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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