今日进入“三九”时节 洛阳最高气温将直冲18℃！

今日洛阳晴天间多云，西北风4级左右，阵风5级到7级，气温-2℃～14℃。 今天进入三九，俗话说“冷在三九”，三九往往是一年中最冷的时段，但今年的情况有点儿不一样。 中国天气网预测，今年三九期间，我国大部分地区气温较往年同期偏高，南方多地的暖意甚至堪比往年3月。不过，三九后期，我国中东部地区可能有大范围雨雪天气过程。根据中央气象台预报，15日至17日，西北地区东部、华北西南部、黄淮北部将有小到中雪或阵雪，黄淮南部至江南北部有小到中雨，局地有大雨，需要注意防范雨雪对交通出行的不利影响。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，受冷空气南下影响，今天和14日风力较大。 具体天气预报 今天：晴天间多云，西北风4级左右，阵风5级到7级，气温-2℃～14℃。 明天：晴天到多云，西北风4级左右，气温-4℃～10℃。 11日(周四)：晴天，气温-2℃～16℃。 12日(周五)：晴天间多云，气温-2℃～18℃。 13日(周六)：晴天转多云，气温-1℃～12℃。 14日(周日)：多云转阴天，东北风4级左右，气温-1℃～13℃。 15日(周一)：多云转阴天，气温-2℃～10℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）