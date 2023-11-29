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产业增绿！洛阳7家单位入选绿色制造“国家队”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.08 20:18

　　8日，记者从洛阳市工信局获悉，根据近日工信部发布的2023年度绿色制造名单，洛阳新增6家国家级绿色工厂、1个绿色工业园区。

　　此次入选国家级绿色工厂的包括：格力电器(洛阳)有限公司、洛阳华荣生物技术有限公司、中信重工机械股份有限公司、洛阳LYC轴承有限公司、洛阳涧光特种装备股份有限公司、中铝河南洛阳铝加工有限公司等6家企业。

　　以洛阳格力为例，企业自成立以来深入实施绿色制造工程，努力打造以绿色工厂为核心的绿色制造体系，不断优化工厂设备能源管理策略，降低单位生产能耗。通过多个节能项目落地实施，企业目前实现年节约电量244万千瓦时、节约天然气36万立方米、减少碳排放2560吨。

　　此次获评国家级绿色工业园区的新安经济技术开发区，近年聚焦提升产业资源能源利用效率和清洁生产水平，以绿色标准为引领，以绿色化改造为重点，努力实现产业高效清洁低碳循环和可持续发展。该园区拥有国家级绿色工厂2家、省级绿色工厂6家，通过积极巩固污染防治成效，目前绿色低碳基础设施完备，绿色制造实效突出。

　　值得一提的是，结合此次名单发布，工信部提出将面向已获批的国家级绿色工厂试点推行“企业绿码”，对绿色工厂绿色化水平进行量化分级评价和赋码，从而直观反映企业在所有绿色工厂中的位置以及所属行业中的位置。企业申领“企业绿码”后，可以向其采购商、金融机构、有关政府部门等出示，证明自身绿色化发展水平。我市当前正积极组织推进该项工作。

　　据悉，加上此次入选单位，我市已拥有国家级绿色工厂23家、国家级绿色工业园区2个。此外，我市双瑞精铸等2家企业获评省级绿色供应链管理企业，3项产品获评省级绿色设计产品，中色科技等4家单位入选全省第一批绿色制造服务供应商，涧光特装等2家企业获评省级绿色设计示范企业。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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