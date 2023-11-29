整修完毕 洛阳黄河公路大桥恢复通车

近日，位于孟津区的208国道洛阳黄河公路大桥顺利完成维修养护，恢复通车。 近日，位于孟津区的208国道洛阳黄河公路大桥顺利完成维修养护，恢复通车。 洛阳黄河公路大桥全长3.4公里，1977年1月2日建成通车，目前已经服役47年，是洛阳首个跨越黄河的重要公路桥。 此次维修养护，除桥面铺装、更换伸缩缝橡胶条、支座除锈等操作外，还安装了桥梁健康监测系统，为大桥配备了24小时“健康管家”。 据悉，这套系统配备有高清摄像机及各类传感器，可全天候实时监测桥梁健康状况，为桥梁科学养护提供精准数据支撑。监测内容包括桥梁结构应变、结构温度、主梁振动、环境温湿度、路面结冰、风速风向、车道荷载以及水域、桥面运行状况等。 孟津区相关负责人表示，将持续推进“新技术、新工艺、新材料、新设备”在桥梁养护中的推广应用，确保桥梁安全运行。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 马绍磊 文/图）