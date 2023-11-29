今年，洛阳将全面推进大排档等餐饮场所“瓶改管”改造

1月8日，记者从洛阳市城市管理局获悉，截至2023年年底前，洛阳市108家医疗卫生机构、255家民政服务机构、318所学校内设食堂厨房已基本实现“瓶改管”“气改电”替代工作。

1月8日，记者从洛阳市城市管理局获悉，截至2023年年底前，洛阳市108家医疗卫生机构、255家民政服务机构、318所学校内设食堂厨房已基本实现“瓶改管”“气改电”替代工作。

“瓶改管”“气改电”是指将原有的瓶装液化气改为管道天然气或电热灶，旨在有效减少燃气安全隐患，降低燃气事故发生率。

洛阳市城市管理局燃气办相关负责人介绍，根据有关工作要求，2023年年底前，重点推进各类机关、企事业单位、学校(幼儿园)、医院、养老院等社会服务机构食堂“瓶改管”改造。2024年，将全面推进沿街饭店、小吃店、大排档、农贸(集贸)市场、小吃一条街等餐饮场所和工业企业“瓶改管”改造。

“相较于瓶装气，管道气具有安全可靠、压力稳定、简单方便等特点，同时还能节省费用。”该负责人说，目前，餐饮场所、夜市街区、重点商圈周边“瓶改管”“气改电”工作正有序进展。其中，老城区重点对洛邑古城、十字街、西大街等人员密集的夜市场所开展了“气改电”改造工作。在市、区两级主管部门的推动下，十字街管理公司积极沟通专家、企业，科学制定“气改电”设计方案，一次性投资200余万元，对166家餐饮商户进行改造，为洛阳夜市街区发展提供了更加安全的环境。

符合要求的相关非居民用户如有需求，可联系燃气企业进行咨询。