洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年，洛阳将全面推进大排档等餐饮场所“瓶改管”改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.08 15:31

　　1月8日，记者从洛阳市城市管理局获悉，截至2023年年底前，洛阳市108家医疗卫生机构、255家民政服务机构、318所学校内设食堂厨房已基本实现“瓶改管”“气改电”替代工作。

　　“瓶改管”“气改电”是指将原有的瓶装液化气改为管道天然气或电热灶，旨在有效减少燃气安全隐患，降低燃气事故发生率。

　　洛阳市城市管理局燃气办相关负责人介绍，根据有关工作要求，2023年年底前，重点推进各类机关、企事业单位、学校(幼儿园)、医院、养老院等社会服务机构食堂“瓶改管”改造。2024年，将全面推进沿街饭店、小吃店、大排档、农贸(集贸)市场、小吃一条街等餐饮场所和工业企业“瓶改管”改造。

　　“相较于瓶装气，管道气具有安全可靠、压力稳定、简单方便等特点，同时还能节省费用。”该负责人说，目前，餐饮场所、夜市街区、重点商圈周边“瓶改管”“气改电”工作正有序进展。其中，老城区重点对洛邑古城、十字街、西大街等人员密集的夜市场所开展了“气改电”改造工作。在市、区两级主管部门的推动下，十字街管理公司积极沟通专家、企业，科学制定“气改电”设计方案，一次性投资200余万元，对166家餐饮商户进行改造，为洛阳夜市街区发展提供了更加安全的环境。

　　符合要求的相关非居民用户如有需求，可联系燃气企业进行咨询。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆...
    健康快讯：惠民！河科大二附院75周年院庆期间免挂号费
        近日，河科大二附院在75周年院庆期间推出“免挂号费”惠民活动。
  • ·健康快讯：洛阳市第一人民医院推行“病区结算”便民服务
  • ·痛风急性发作，该怎么办？
  • ·老人食道长“菜花”，与这个习惯有关
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 亮点抢先看！2024洛阳新春庙会、游园...
  • 注册“文明停车服务卡” 全年最多可享...
  • 特警狙击手是这样“炼”成的
  • 祝贺！洛阳这14个村和3人获得省级荣誉
  • 车辆逆行纳入“河洛人人拍”举报范围
  • 徐衣显出席市政府征求社会各界人士意...
  • 老城区231套安置房交付
  • 本周洛阳以晴好天气为主 气温回升!
  • 乡村振兴篇——喜看稻菽千重浪
  • 偃师商城内发现2处府库遗址和1处仓储遗址
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    遥望明堂

    逛古城

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605