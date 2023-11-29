灵活就业人员医保缴费标准涨了？市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员医保费用一般是一个年度调整一次，也就是每年7月份按缴费档次调整，从2023年7月份到12月份医保60%档缴费金额的是286.32元，为什么今年1月份同档次的缴费金额涨到了322.11元，不是应该到今年7月份才调整吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员医保费用一般是一个年度调整一次，也就是每年7月份按缴费档次调整，从2023年7月份到12月份医保60%档缴费金额的是286.32元，为什么今年1月份同档次的缴费金额涨到了322.11元，不是应该到今年7月份才调整吗？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员医保费用一般是一个年度调整一次，也就是每年7月份按缴费档次调整。从2023年7月份到12月份，医保60%档缴费金额的是286.32元，为什么今年1月份同档次的缴费金额涨到了322.11元，不是应该到今年7月份才调整吗？
市医疗保障局回复： 2023年因疫情降低费率1%，2024年恢复正常费率，因此2023年缴费金额是3579元x8%=286.32元，2024年缴费金额是3579元x9%=322.11元。
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