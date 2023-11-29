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洛阳市新增29家河南省老年友善医疗机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.08 09:15

　　记者昨日从市卫健委获悉，我市新增29家河南省老年友善医疗机构。

　　省卫健委近日公布2023年河南省老年友善医疗机构名单，我市第五人民医院等29家医疗机构上榜。

　　老年友善医疗机构是指落实老年人医疗服务优待政策，弘扬老年友善文化、实施老年友善管理、增加老年友善服务、营造老年友善环境，改善老年人就医体验，增强老年人的获得感、幸福感、安全感，被省卫健委或省辖市、县(市、区)卫健委命名为老年友善医疗机构或老年友善基层医疗卫生机构的机构。

　　按照医疗机构的等级，老年友善医疗机构分为河南省老年友善医疗机构和老年友善基层医疗卫生机构。近年，我市积极动员有关专科医院开展老年友善医疗机构建设，支持为老年人提供健康服务的医院开展建设工作。目前，我市二级以上医疗机构被命名为河南省老年友善医疗机构的有62家，被命名为河南省老年友善基层医疗卫生机构的有212家。全市老年友善医疗机构综合占比达97.86%，提前、超额完成国家和省定2025年应完成85%的目标。

　　相关链接

　　我市新增的29家河南省老年友善医疗机构

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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