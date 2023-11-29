楼家本：洛阳是我的精神和艺术故乡

67年前，他在洛阳“重启”艺术人生；32年前，他留下影响深远的洛阳火车站壁画；从艺以来他创作过许多与洛阳有关的作品，他总说洛阳是自己的精神和艺术故乡……

楼家本接受采访 （视频截图）

67年前，他在洛阳“重启”艺术人生；32年前，他留下影响深远的洛阳火车站壁画；从艺以来他创作过许多与洛阳有关的作品，他总说洛阳是自己的精神和艺术故乡……

近日，在龙门石窟举办的《甲辰年》特种邮票发行活动中，中央美术学院教授、中国神话学会副主席、中国壁画学会学术委员会顾问楼家本再度来洛。记者对其进行专访，听这位艺术大家讲述自己与洛阳结下的不解之缘。

坦言 “洛阳是我的精神和艺术故乡”

5日下午的龙门石窟，掀起了一段短暂而热烈的高潮——82岁的楼家本拾级而上，拿出草席，在卢舍那大佛前缓缓铺开，然后躺下，摆出一个惬意的姿势，吸引了不少游客的目光。

对楼家本来说，这是人生重大场面的一次“复刻”——67年前，他就是以这样的姿势，在这里度过了两天时光。

那是1957年，时年15岁的他还是一名中央美院附中学生。正值暑假，楼家本在去重庆的旅途中只身来到洛阳，原本打算将这里作为中途站点，却在意料之外“重启”了自己的艺术人生。

“虽然之前有所耳闻，但没想到这么宏大、这么美，我在现场一下就被震撼到了！”回忆往昔，楼家本说。

当时也有学艺术的学生来龙门石窟观摩，一般住在附近的招待所。楼家本简直舍不得与眼前这壮美的景色分开一刻，便找到管理人员借了一张草席，在大佛前躺下，一待便是两天。彼时龙门石窟几乎没有开发，楼家本流连忘返，看星河低垂，观雕塑庄严。夏天的风吹拂着少年，一场艺术“重启”之旅就此展开。

“我们当时学习的主要是苏联及欧美的西方美学，在龙门石窟感受到的盛唐气象、历史文化，完全改变了我的艺术发展路线，让我走上了另一条路。”楼家本说，这场洛阳之旅为他播下了艺术的种子，更成就了后续枝繁叶茂的大树。楼家本自此开始钟情于中国早期艺术，向往古代神话，高举写意重彩大旗，弘扬“中而新”的艺术定位，其打造的重彩写意作品《华夏魂》、武汉黄鹤楼大型手绘壁画《江天浩瀚》、邮票《中国神话》、国礼《洛神》等均响彻国际。他在联合国教科文总部巴黎举办《中国神话楼家本艺术展》等，进一步在世界舞台唱响“中国声音”。

回望艺术之旅，他总是说：“是洛阳奠定了我的艺术创作道路，洛阳是我的精神和艺术故乡。”