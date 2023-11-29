注册“文明停车服务卡” 全年最多可享4次“免罚”权益

“这600元违停罚款我愿意缴纳，谢谢城管队员的帮助。”近日，市民曹先生缴纳违停罚款后，对城管队员连连道谢。

“这600元违停罚款我愿意缴纳，谢谢城管队员的帮助。”近日，市民曹先生缴纳违停罚款后，对城管队员连连道谢。

原来，曹先生上个月与城管队员3次相遇，接受了3次普法服务。

2023年12月8日，西工区城管局两名队员日常巡查时遇到了前来求助的曹先生，通过现场宣传违停执法惠民政策，曹先生处理了1条历史违停记录。

2023年12月13日，西工区两名城管队员在八一路执勤时与曹先生再次相遇，曹先生不懂如何申请轻微违停免罚，向城管队员求助，处理了2条违停记录，随后城管队员指导曹先生注册了“文明停车服务卡”，并申领了车辆免罚“绿卡”。

2023年12月21日，曹先生和两名城管队员再次相遇，好在之前他注册了“文明停车服务卡”，通过线上违停处理小程序，现场使用违停免罚权益，处理了1条违停记录。

2023年12月27日下午，曹先生给西工区城市管理综合执法大队赠送锦旗，感谢城管队员的暖心服务。

无独有偶，市民张先生在注册“文明停车服务卡”时出现异常状况无法完成，他向正在进行日常巡查的老城区城管局队员求助。城管队员帮张先生完善了车辆信息，完成注册。2023年12月28日下午，张先生给城管部门送上锦旗表示感谢。

市城市管理执法支队相关负责人介绍，目前我市违停惠民政策主要为15分钟轻微违停容错不罚和全年4次轻微违停不罚。执法人员提醒广大车主早注册“文明停车服务卡”、早绑定车辆信息、早处理违停、早获取免罚权益、早享受惠民政策。

“文明停车服务卡”与我市主城区机动车“首次轻微违停免罚”措施同步实施。“文明停车服务卡”以一季度为周期，车主在主城区范围内全年最多可享受4次“免罚”权益，即一个周期可享一次“轻微违停免罚”。

车辆在周期内没有待处理的违停记录即可获得“绿卡”，表示停车状态良好；在周期内如有待处理的违停记录，将获得“红卡”，表示有违停记录需要处理。

这样注册“文明停车服务卡”

●通过微信搜索“洛阳城管执法”公众号，或扫违停告知单上的二维码，关注“洛阳城管执法”公众号。

●进入公众号菜单界面，点击“服务”，再点击“违停处理”，选择“文明停车服务卡”选项，进入“洛阳城管执法违停处理服务”微信小程序。

●在小程序上根据提示完成注册、绑定车辆。

城管执法人员发现车辆违停后，会现场采集违停信息，张贴违停温馨提示单。注册“文明停车服务卡”的市民，可以通过微信接收提醒通知。在通知发送后15分钟内，车主如果及时把车开走，将免予处罚；如果超过15分钟，执法人员将张贴纸质违停告知单。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 杨栋 徐娇阳）