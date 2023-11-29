偃师区代表队将代表我市征战全省大赛

6日、7日，河南省第十四届万村千乡农民篮球赛洛阳赛区决赛举行。 决赛现场 6日、7日，河南省第十四届万村千乡农民篮球赛洛阳赛区决赛举行。偃师区代表队夺得冠军，将代表洛阳参加全省大赛。 河南省万村千乡农民篮球赛始于2009年，迄今已举办13届。本次比赛由省体育局、省农业农村厅共同主办，市体育局、市农业农村局、市体育总会共同承办，来自全市各县区的14支代表队近200人参赛。 本次大赛历时半年，分五个阶段进行。其中，第一阶段为组织乡镇以下行政村开展以篮球为主题的竞赛娱乐活动，第二阶段为各县区组织本县农民篮球初赛活动，第三阶段为各省辖市组织本市农民篮球决赛活动，第四阶段即春节期间举办全省万村千乡农民篮球南北赛区总决赛，第五阶段是南北赛区前四名参加的南北争霸赛。 经过两天激战，偃师区、伊川县、洛龙区3支代表队分别获得本次比赛的前3名，宜阳县代表队获得体育道德风尚奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 肖志伟 涂晓洛 文/图）