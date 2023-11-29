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老城区231套安置房交付
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.08 08:48
安置房项目交房现场

　　“今天很开心，我如愿以偿地领到钥匙了。”昨日，在老城区北辰御花园安置房项目交房现场，丽景门街道(原东南隅街道)鼓楼社区征迁群众王现武笑着说。

　　当天，北辰御花园项目231套安置房交房，可安置700余名群众。

　　昨日一大早，不少居民就来到交房现场，今年70岁的王现武就是其中之一。经过验证、签订物业管理协议、缴纳物业费、领取钥匙、房屋验收等流程后，他和爱人顺利地领到了房屋的钥匙。

　　走进位于状元红路与金谷北路交叉口东南角的北辰御花园小区的新房，王现武十分满意：“新房有电梯，还有天然气等各类设施。我想尽快装修，早点儿住进去。”

　　该项目建设有10栋楼、1467套安置房，可安置4685名群众，已于去年开始分批交房。“目前，小区已有9栋房屋交付，最后一栋正在加紧施工，计划今年2月交付。”老城区有关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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