车辆逆行纳入“河洛人人拍”举报范围

近日，我市交警部门发布通知，“河洛人人拍”App新增举报违法内容——逆行。

近日，我市交警部门发布通知，“河洛人人拍”App新增举报违法内容——逆行。此次，交警部门公布了目前城市区的25条机动车单行道路段，强调了整治逆行违法行为的重要性。为什么要划定单行道？单行道的主要作用是什么？记者走访了市交警支队秩序管理部门。

“单行道可以缓解路口的‘对冲’压力。”市交警支队秩序管理大队相关负责人说，正常的双向道路有不同方向车流，可交警在长期现场工作中发现，各方向车流量并不平衡，原本的双向车道全部改成同向车道，通行能力必然提高，拥堵概率也相应减小。

“单行道划定是动态的。”该负责人介绍，目前，我市主要是“机动车单行道”。单行道设置根据路口车流量的情况而定，因此，单行道通行规则通常有“允许机动车由东向西单行”“允许机动车由南向北单行”等区别。