两名考古专家被授予“偃师区荣誉市民”称号

近日，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁、中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛被授予“偃师区荣誉市民”称号。

近日，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁、中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛被授予“偃师区荣誉市民”称号。

陈国梁自1999年7月参加工作开始，就长期在偃师从事考古发掘和研究工作，至今将近25年。他先后在二里头遗址、偃师商城遗址从事田野发掘和研究，自2018年主持偃师商城遗址发掘工作以来，已初步探明了偃师商城小城的空间格局，厘清了偃师商城的选址和规划理念，为文化遗产保护工作提供了坚强支撑。

赵海涛自2002年开始参与和主持二里头遗址考古工作。20多年来，他将二里头遗址考古发掘不断推向深入，为国家考古遗址公园和博物馆建设奠定了坚实基础。近年，他带领团队陆续在二里头遗址新发现多条道路和道路两侧的墙垣，基本确定二里头都邑的多网格式布局，意味着当时已有成熟发达的统治制度和模式，这是二里头进入王朝国家的最重要标志。

在授予仪式现场，两位专家表示，作为基层考古工作者，他们将继续做好二里头遗址、偃师商城遗址考古发掘工作，围绕考古中国重大项目和中华文明探源工程，加强科学谋划、多学科联合攻关，把中国文明历史研究引向深入，增强历史自觉、坚定文化自信，助力中华文明之光照亮中华民族伟大复兴的美好前程。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 王祝鹏 丁宁)