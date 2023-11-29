唐宋“上班族”，一年休假多少天（关于休假的那点事儿）

现在通行每周双休，但对古代的“上班族”来说，每周双休可是奢望。东汉京城洛阳的“上班族”“五日一休沐”，每五日放假一天，回家休息，沐浴更衣。唐代官员的常规假更少，“十日一休沐”，每月上旬、中旬、下旬各休息一天，美其名曰“旬休”。

现在通行每周双休，但对古代的“上班族”来说，每周双休可是奢望。

东汉京城洛阳的“上班族”“五日一休沐”，每五日放假一天，回家休息，沐浴更衣。唐代官员的常规假更少，“十日一休沐”，每月上旬、中旬、下旬各休息一天，美其名曰“旬休”。

表面上看，古人的假日少得可怜，其实不然。算上节日假、事务假、公休假等各种假期，唐宋时期的洛阳“上班族”每年多则能休假一百多天，福利不比今人差。

逢节就放假

洛阳人熟悉的白居易曾在诗文中提及，唐代官员“公门日两衙，公假月三旬”“无轻一日醉，用犒九日勤”，工作九天歇息一天，公务繁忙，假日短促。

当过洛阳丞的唐代诗人韦应物，也在《休日访人不遇》一诗中发牢骚：“九日驱驰一日闲，寻君不遇又空还。”好不容易休息一天，去找朋友玩还空跑了一趟。

老白他们没有告诉你的是，身为朝廷官员，除了每月固定休息日，他们每年还能享受好几个“黄金周”假期，以及几十个法定节假日，否则，老白也就没空三天两头和洛阳的朋友们聚会饮酒，宣称“洛客最闲唯有我，一年四度到平泉”了。(注：平泉山庄是唐代高官李德裕在洛阳建的私家庄园)

据《大唐六典》《郑氏书仪》《假宁令》等古籍记载，唐朝的休假制度相当人性化，除了旬假这种常规假，每年还有固定的时令假、节庆假：春节(元正)、冬至放假7天；寒食、清明放假4天或7天；中秋、夏至、腊日各放假3天；端午、七夕、重阳等传统节日放假，立春、立夏、立秋、立冬等重要节气也放假，三伏天也有假。

此外，皇帝生日全国放假3天或1天，美其名曰过“千秋节”。女皇武则天尊崇佛教，佛诞日放假1天。唐玄宗信奉道教，道教祖师爷老子的诞辰也放假1天。

这种逢节就放假的制度对后世影响深远，如今不少节假日都可追溯到唐代。

假日百余天

洛阳是唐代东都，也是北宋西京。宋代是中国历史上假日最多的一个朝代，北宋洛阳官员休假休得爽歪歪，每年几乎有三分之一的时间都在休假。

宋人笔记《文昌杂录》记载，北宋的法定假日很多，春节(元日)、寒食、冬至、天庆节、元宵节(上元节)各放假7天，合计35天；夏至、中元节、下元节、腊日等7个节日各休3天，合计21天；立春、人日、中和节、春分、清明、上巳、立夏、端午、七夕节、重阳节、立冬等21个节日各休假1天；再加上每月3天旬休，加起来每年有一百多天法定假期，接近现代“上班族”的休假时长。

此外，唐宋时期还有婚假、丧葬假、探亲假等各种事假。

探亲假古称“定省节”。父母远在3000里之外，每3年有个把月的探亲假；父母远在500里以外，每5年有十几天探亲假，且不含往返赶路时间。

丧葬假按官员与逝者的亲疏远近天数不等，若是丁忧，可以休假3年。

此事古难全

假日多令人很爽，但对有些人来说，假期太长对他们不是奖励而是折磨。

中国自古就是礼仪之邦，极重孝道礼制，在古代，根据儒家传统观念，文官若父母亡故，必须停职还乡，守孝三年，此谓“丁忧”。

这种假不休不可：一则，唾沫星子淹死人，父母去世，子女不守足三年孝，会被骂不孝；二则，朝廷有制度约束惩治，官员不严格执行丁忧是会被革职的。

至亲亡故当然令人悲痛，但不是每个官员都愿丁忧三年：一则，服丧三年很可能错失升迁机会，甚至难以官复原职；二则，丁忧期间薪酬削减，中下级官员甚至连基本俸禄也拿不到，糊口都成问题。

北宋文人苏轼、苏辙两兄弟年轻时，随父亲到京城赶考，成绩优异，名声大噪，正待入职，母亲病故，他们回乡奔丧。为母守丧期满，苏轼、苏辙入朝为官，正欲大展宏图，父亲病逝，两兄弟扶柩还乡，守孝三年，待到还朝，朝野巨变……

苏轼、苏辙能力出众，即便事业中断仍有机会翻身，但对于某些业务平平、根基太浅的官员来说，丁忧三年或许就意味着前途尽毁。迫于现实，碍于生计，有些人索性隐瞒家中丧事，冒险“匿丧”，强忍着丧亲的悲痛继续上班。

人生在世，不可能事事如意，总有些左右为难的时候，正如苏轼所说：人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）