市文物局党组书记、局长余杰：坚持守正创新 增强文化自信

气势恢宏的征伐、盛大威武的仪仗、规制严谨的宫殿……走进二里头夏都遗址博物馆的数字互动体验厅，由近40台投影机打造的三维影像空间，再现赫赫夏都的历史风貌。

气势恢宏的征伐、盛大威武的仪仗、规制严谨的宫殿……走进二里头夏都遗址博物馆的数字互动体验厅，由近40台投影机打造的三维影像空间，再现赫赫夏都的历史风貌。

就在5年前，夏王朝在不少人心中还只是抽象的概念或传说。如今，随着考古发掘的持续深入和博物馆不断创新沉浸式体验，越来越多的人在洛阳看到一个真实存在的中国第一王朝。作为一名从业27年的文物保护工作者，市文物局党组书记、局长余杰是这一过程的见证者，更是身体力行的实践者。

二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城，洛河沿岸50公里范围内密集分布的“五大都城遗址”，展示着中华文明的灿烂成就。文物尤其是大遗址分布密集，是洛阳鲜明的城市特点，但保护难度大、保护成本高、矛盾问题多，也是洛阳文物保护工作的重点和难点。

怎样才能既保护好大遗址，又能对其有效活化利用？在总结洛阳数十年文物保护经验的基础上，余杰和同事们坚持守正创新，在全市探索形成了文物和文化遗产利用新模式：以规划引领、依法保护为前提，以科学考古、挖掘价值为手段，以一址一策、系统展示的内容，实现成果共享、惠民利民的目标。

“悠久的历史文化需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。”余杰说，他们的工作不仅是让大遗址“保”起来、“美”起来，更要实现“活”起来。积极推动丝绸之路和大运河“双申遗”成功，举办4届世界古都论坛，着力做好以“五大都城遗址”为代表的大遗址保护工作，加快推进二里头遗址申报世界文化遗产……这些年，余杰和同事们一步一个脚印，助力我市国际知名度、美誉度、影响力持续提升。

拥有百余座博物馆的洛阳，吸引着众多网友前来“打卡”。在余杰看来，越来越热的“博物馆游”，对博物馆建设提出了更高的要求。汉魏故城遗址博物馆是我市打造“五大都城遗址博物馆群”的重要项目之一。当前，该博物馆的展陈大纲设计编撰工作正加紧推进。为此，余杰和同事们向文博系统、高等院校、科研院所的专家学者广泛征集意见，并多次组织召开研讨会，以打造国家级博物馆的高度考量展陈和叙事。不久的将来，游客走进汉魏故城遗址博物馆，将在全新的沉浸式体验中，见城见史、见人见事，通过更通俗的演绎与历史“面对面”。

作为中华文明起源、形成与发展的核心区域，洛阳在推进中华文明探源工程、加强文化建设、增强文化自信的征程中使命在肩。近年，余杰积极统筹重要遗址的考古发掘工作，我市文物考古成果热点频出。各考古项目积极融入中华文明探源工程、考古中国和夏文化研究等重大科研项目，5个项目入选全国“百年百大考古发现”，21个项目入选全省“百年百大考古发现”，入选数量在全国、全省名列前茅。

城市建设加快推进，赋予文物保护新的使命。为服务发展大局、优化营商环境，余杰组织起草《洛阳市土地供应前考古调查勘探发掘实施办法》，积极推行“考古前置”，严格落实“净地出让”。全市文物保护部门为城市轨道交通、呼南高铁、建龙微纳等一大批重点项目提供高效优质服务，多次受到市委、市政府表彰。

27年来，余杰扎根河洛大地，默默守护文化遗产，诠释了一名文物保护工作者的初心使命。余杰说，他将继续努力探索，加快推动文旅文创融合发展，让优秀传统文化更好地走进生活、抵达人心。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 郑永霞）