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晚报读者崔桂洛：“让报友了解咱洛阳的晚报”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.08 08:41
崔桂洛

　　读者小档案

　　●姓名：崔桂洛

　　●年龄：63岁

　　●订报时间：30年

　　●读报感悟：晚报是我茶余饭后爱不释手的“好朋友”，希望晚报今后的道路越走越宽广。

　　想找到早期的《洛阳晚报》，除了去市档案馆、洛报集团社史馆，还可以到晚报读者崔桂洛那里。自晚报创刊以来，崔桂洛就长期阅读并收藏《洛阳晚报》，见证着晚报的日新月异，并为晚报发展建言献策。

　　近日，记者在老城区西关街道紫微城社区，听崔桂洛回忆他和晚报的特别缘分。

崔桂洛收藏的晚报试刊第一期

　　晚报试刊第一期和创刊号，他各买了100份

　　崔桂洛高中毕业后入伍。20世纪80年代，在部队服役的他养成了读报的习惯，经常到部队阅览室看报、抄写资料。

　　退伍回到洛阳工作后，崔桂洛坚持自己的读报爱好，也经常给报社投稿。挣到的稿费大多被他用来订阅《人民铁道》《洛阳日报》等。在这期间，崔桂洛喜欢上了报纸收藏，还认识了一些报纸收藏爱好者。

　　1993年的一天，崔桂洛从《洛阳日报》上看到了《洛阳晚报》即将创刊的消息，他十分欣喜。“我激动得一晚上没睡好觉。那个时候，全国都市报还不多，家乡洛阳能办一份，在报友圈是一件值得骄傲的事。”他说。

　　晚报试刊和创刊时，崔桂洛联系报社发行部，拿出工资购买了100份试刊第一期和100份创刊号，分发到全国各地的报友手中。“让报友了解咱洛阳的晚报，也跟报友交换当地的报纸。”崔桂洛说。

　　此后多年，晚报的重大节日报道、本地重要新闻等，还有曾开设的特色专刊《经济专刊》《生活周刊》《法制专刊》《女周刊》《奥运特刊》等，他都留意收藏。

　　崔桂洛有个20多平方米的小屋，一张张毯子下整齐码放着他几十年来收藏的各地报纸。其中，《洛阳晚报》占据了大部分空间。

　　有人劝他给这些报纸换个地方，把房子租出去，每个月可增加几百元收入。崔桂洛不这样想：“报纸收藏和其他不一样，需要防霉、防蛀、防晒，得找个好的环境保存。”

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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