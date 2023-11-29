乡村振兴篇——喜看稻菽千重浪

“推进乡村全面振兴，是统筹城乡发展、畅通经济循环、加快县域经济发展的必由之路。”

美丽乡村入画来

“推进乡村全面振兴，是统筹城乡发展、畅通经济循环、加快县域经济发展的必由之路。”

行走在广袤河洛乡村，乡亲们追求的美好生活是什么模样？

业兴、村美、人和、共富！

回望2023年，嵩县车村镇天桥沟村的乡亲们把家庭宾馆升级为高端民宿，“旅游饭”越吃越香；伊川县平等乡把“三跑田”改成了“三保田”，高标准农田搭配现代化农艺，种出了不一样的收成；孟津区朝阳镇刘寨村完成了供排水一体化，家家吃上放心水，户户配齐淋浴间，日子越来越滋润；洛宁县涧口乡鳔池乡里中心一站式汇聚养老、托幼、便民等多元功能，每天人来人往、热热闹闹……

农民收入高了一大截，乡村面貌有了新变化，和美乡村有了新提升。借鉴“千万工程”经验，洛阳创新实践乡村振兴“151”工作举措，突出抓好“4+2”阶段性重点工作，选准小切口、做好大文章，美丽生态、美丽经济、美好生活融融共生，河洛乡村焕发勃勃生机、呈现万千气象。

乡村产业“旺”起来

乡村民宿兴村富农

田舍相望，密林相拥。在安逸静谧的惬意居所里，读书、品茶、闲谈，返璞归真、关照内心。每逢周末，秀美洛宁嶕峣山下的苇山村，“山水隐庐·界外”民宿都一房难求。人们喜欢这里的“景”，更喜欢这里的“静”。

品读苇山村：曾经的“静”缘于困顿，老屋老树，历尽沧桑；如今的“静”充满格调，浙江宿联文旅操盘，民居修旧如旧，植入时尚业态，摇身一变成为高端民宿。

村民石小春做梦也没想到，苇山能有如今的模样。现在，她把自家老宅以租赁方式托管给村集体和运营商，改造成接待中心，自己经过专业培训当上了客房服务员，有了稳定的工作和收入。

“每一个人心灵深处都埋藏着一段乡愁。有了优美的环境、多元的业态，就会有人扎根乡村、投资乡村、旅居乡村。”市乡村民宿产业发展促进会会长、山水隐庐微度假综合体品牌创始人凌新建说。

以民宿经济引领乡村旅游提档升级，是我市乡村产业发展的一个缩影，这背后的大逻辑则是“富民”。

肉牛养殖扩群增量

在推进乡村振兴过程中，洛阳旗帜鲜明树立富民导向，大力发展特色种植、牛羊养殖、民宿经济等特色产业，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，着力壮大绿色杂粮、肉牛奶牛、中药材、食用菌等四条产业链，让乡亲们的收入芝麻开花节节高。

在汝阳，1公斤红薯淀粉被加工成12碗酸辣粉，增值幅度超过10倍；在新安，“麦椒芝麻豆”轮作套种，亩均效益突破万元；在嵩县，托牛所、牛交所、养牛贷系统集成，存栏交易节节攀升……

一村一品、串珠成链，联农带农、携手共富。当下，我市深化“三变”改革，推动所有行政村全部成立股份经济合作社，健全“公司+基地+农户”“运营商+村集体+农户”等利益联结模式，把产业增值收益更多留给了集体、留给了农民。