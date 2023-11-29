洛阳举办第四届青少年人工智能大会

日前，市第四届青少年人工智能大会在洛阳理工学院举办，2000余名青少年学生参加。

日前，市第四届青少年人工智能大会在洛阳理工学院举办，2000余名青少年学生参加。此次活动由团市委、市教育局、市科学技术协会、市少工委等单位指导。大会设置“智能驾驶”“道路清障救援”“智慧物流”等18项赛事，为广大青少年科技爱好者搭建互动交流与技艺展示平台，助力培养青少年科技创新精神与综合实践能力，为人工智能领域储备青少年人才。

团市委有关负责人表示，下一步，将持续开展青少年科普活动，着力激发和增强青少年的创新精神及实践能力。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源 摄影报道）