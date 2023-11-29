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亮点抢先看！2024洛阳新春庙会、游园会整体方案来啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.07 18:15
王城公园迎春灯会正有序筹备中（王城公园供图）

　　打铁花、舞火龙、迎春灯会，还有“多巴胺”主题集市……7日，记者从洛阳市城市管理局获悉，今年春节期间，洛阳将举办系列新春庙会、游园会活动，为广大市民及游客呈现一场视听盛宴、打造丰富的沉浸式体验，让大家过个红火年、热闹年！

　　各公园有什么特色活动？记者带您先睹为快。

　　地点：王城公园

　　时间：2月2日至2月29日

　　主题：2024王城新春游园会暨迎春灯会

　　关键词：亮灯仪式、火龙表演、周公灯谜、海城秧歌高跷等

　　亮点抢先看：

　　春节期间，王城公园将以“龙舞华章贺新岁，华灯璀璨映王城”为主题，举办“2024王城新春游园会暨迎春灯会”。

　　本届迎春灯会以龙年主题彩灯元素为设计理念，打造“龙腾王城”“风起洛阳”“又见神都”“奇幻森林”四大主题的百余组大中型民族特色浓郁的精美彩灯，其中有“龙跃凤鸣”“鱼跃龙门”“凤鸣中华”“丝绸之路”等体量震撼的大中型灯组60余组，“‘蘑’幻森林”等小型灯组338组。

　　新春游园会则荟萃精品民俗表演、文化舞蹈演出和沉浸式互动体验。其中包括龙生九子NPC巡游互动、周公灯谜、编钟乐舞、豫见丝绸之路行进式演出、王小虎新春游园记等。此外，火龙表演、民俗剧目展演、海城秧歌高跷等也将与游客相约。

　　地点：隋唐城遗址植物园

　　时间：2月2日至2月25日

　　主题：2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会

　　关键词：打铁花、高空飞车钢丝秀、花车巡游、隋唐百戏等

　　亮点抢先看：

　　近年来，打铁花已成为隋唐城遗址植物园新春庙会的一项代表性活动。据悉，今年春节，非遗打铁花表演将继续与游客相约，新引进的飞天凤凰、烟花瀑布等将呈现“龙飞凤舞”的视觉盛宴。

　　此次河洛文化庙会暨新春灯会将精心设计制作安装60余组特大型、大型灯组等，主打龙年元素。此外，南北狮王争霸、惊险刺激的高空钢丝秀也将精彩亮相。活动期间，唐韵古装国潮风、时尚呆萌卡通风和cos梦幻角色秀的三大主题花车巡游队也将穿梭其中，《小猪佩奇》《熊出没》《超级小黄人》等充满童趣的系列时尚演出与小朋友见面，还有排鼓表演、水上汉婚大典、隋唐百戏等。

　　地点：从政坊游园

　　时间：2月2日至2月17日

　　主题：2024年“童梦穿越节”儿童主题庙会

　　关键词：经典儿童舞台剧、动漫人物巡游、“多巴胺”主题集市等

　　亮点抢先看：

　　《冰雪奇缘》《灰姑娘》等经典儿童舞台剧将被“搬”到游园里！记者了解到，活动期间从政坊游园将主打“亲子”牌，在园区进行全景舞台剧表演，同时还有动漫人物巡游、系列短剧表演等。

　　届时，园区将设置多处龙年网红IP，让您美照拍不断。开设“多巴胺”主题集市，融合经典美食、非遗手作、动漫周边等多元化的商品，满足游客全方位的服务需求。此外，人们熟悉的乐天桥将被改造为祈福桥，游客在游园期间可以在此写下对新年的美好祝福。

　　地点：洛浦公园

　　时间：2月10日至2月24日

　　主题：洛浦市集 趣逛新春

　　亮点抢先看：

　　洛浦公园将从游客体验感及互动感出发，在西苑桥广场及洛浦秋风园广场打造年味潮流市集，满足洛阳青年群体“吃、住、行、游、购、娱”的消费需求。园内将设置美食区、互动区，打卡区、娱乐区等，通过增加投壶、射箭、杂耍等游戏，轨道赛车、海洋球世界等娱乐项目，丰富游园趣味。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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