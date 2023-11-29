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祝贺！洛阳这14个村和3人获得省级荣誉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.07 18:14

　　日前，河南省乡村振兴局、河南省文旅厅等单位相继联合公布第二批乡村康养旅游示范村和首批省级乡村工匠名师名单。洛阳市14个村、3名乡村工匠名师分别入选，数量均居全省前列。

　　乡村康养旅游示范村是在推动农文旅融合、巩固脱贫成果、助推乡村振兴中具有典型示范和推广价值的行政村(社区)，等级由低到高分为3A、4A、5A三级。近年，洛阳坚持富民导向，以乡村运营为抓手，以达标村、示范村、精品村“三村”创建为载体，以民宿经济为重点，持续推动乡村康养旅游提档升级，谋划实施乡村民宿集群29个，建成高端精品民宿459家。

　　此次洛阳入选的14个示范村中，5A级有2个，分别是栾川县陶湾镇协心村、嵩县车村镇天桥沟村；4A级有9个，分别是栾川县重渡沟示范区王坪村、栾川县秋扒乡小河村、栾川县庙子镇庄子村、嵩县车村镇龙王村、新安县石井镇寺坡山村、洛宁县罗岭乡贾沟村、汝阳县付店镇牌路社区、偃师区缑氏镇缑氏村、洛龙区科技园街道溢坡社区；3A级3个，分别是栾川县栾川乡养子沟村、洛宁县兴华镇沟门村、宜阳县锦屏镇杏花村。

　　培养选树乡村工匠名师是激发广大乡村手工业者、传统艺人创新创造活力，带动乡村特色产业发展，促进农民创业就业，推动乡村人才振兴的重要举措。此次全省共评选出25名首批乡村工匠名师，洛阳入选的3人分别是陶瓷制作工匠名师郭爱和、高水旺和文房制作工匠名师游敏。下一步，洛阳市将在巩固拓展脱贫攻坚成果中，大力实施“百镇千村千队千业”工程，持续引进培育乡村运营师、工匠名师等乡村人才，抓产业、促创业、带就业，有效实现群众增收。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 段程亮 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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