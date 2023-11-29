央媒观洛 | 农民日报头版关注：河南省洛阳市扎实推进乡村振兴战略

全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央作出的重大战略部署。

河洛大地春潮涌

——河南省洛阳市扎实推进乡村振兴战略

全面推进乡村振兴、加快建设农业强国，是党中央作出的重大战略部署。河南洛阳山川形胜，煌煌表里河山。境内“五山四岭一分川”，蕴藏千年文脉的同时，也给乡村振兴、农业高质量发展带来制约。

在全面推进乡村振兴的伟大进程中，洛阳如何突围？

洛阳市委主要领导明确提出，要持续解放思想、增强创新意识，在实践中大胆闯、大胆试、大胆干，不断开创高质量发展新局面。

立足实际，选准小切口，破题大文章，洛阳市创造性提出乡村振兴“151”工作举措，即坚守防止返贫一条底线，突出“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革五个抓手，强化党的领导一项保障。乡村振兴开局良好。

借鉴浙江“千万工程”经验，洛阳又提出了“4+2”重点工作，即突出抓好牛羊养殖等特色产业发展、城乡供排水一体化建设、乡里中心建设、劳动力技能培训和乡村治理、农村金融两项保障性措施。乡村振兴步履铿锵。

从6个贫困县全部摘帽、49.9万贫困人口全部脱贫、绝对贫困在河洛大地成为历史，到实施乡村振兴“151”工作举措、“4+2”重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴实现有效衔接，河洛大地焕发勃勃生机、呈现万千气象，绘就了乡村振兴的壮美画卷。

特色产业 让农民富起来

行走河洛，放眼乡村，洛阳农业特色产业遍地开花。

全省首家“牛交所”在嵩县成立，托牛所、养牛贷系统集成，存栏交易节节攀升；在新安县，“麦椒芝麻豆”轮作套种，亩均效益突破万元；在汝阳县，1公斤红薯淀粉被加工成12碗酸辣粉，增值幅度超过10倍；“百村千宿”行动，打响栾川老君山等民宿集群品牌……

衡量乡村振兴的成色，既要看乡村的里子面子有没有美起来，也要看老乡“钱袋子”有没有鼓起来。

“产业兴旺是乡村振兴的重中之重，也是实现农民增收、农业发展和农村繁荣的基础支撑。”洛阳市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长赵红艺说。

洛阳市牢固树立富民导向，把农民增收作为乡村振兴的首要任务，大力发展农村特色产业，通过强龙头、补链条、兴业态、树品牌，着力做强绿色杂粮（102万亩）、肉牛奶牛（存栏35万头）、中药材（105万亩）、食用菌（3亿棒）等4条特色农业产业链，特色产业总产值达303亿元；牛羊饲养量分别达到51.5万头、170万只。

立足优势，洛阳实施产业富农工程、科技兴农工程、宜居惠农工程、改革强农工程。通过“链条式”发展，做足、做活、做精“土特产”文章，加快特色农业提质增效，让农民家门口有活干、有钱赚，现代农业风生水起、沃土生金。

擦亮“伏牛山居”“黄河人家”民宿经济品牌，洛阳民宿产业发展全面起势，建成规模以上高端精品民宿集群4个、民宿459家，带动户均增收5万元以上。

与此同时，洛阳强化技能培训，开展各类职业技能培训32.67万人次。加快完善农村信用体系建设，探索“统一采集、统一系统、统一评价”的信用村评价模式，实行整村授信，2023年前三季度涉农贷款余额新增123亿元。

“一村一品”、串珠成链，联农带农、携手共富。据悉，按照洛阳产业发展规划，到2025年，特色产业种植面积达583万亩，优质草畜饲养量达349万头；创建特色优势专业乡镇40个、专业村240个，形成“一县一业”“一乡一特”“一村一品”的特色产业发展格局。

为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，自2021年开始，洛阳市委开展了“三清两建”乡村治理专项行动，建成各类村经济组织1.1万个、村自治组织2.8万个，全市村集体经济收入均超10万元，把党心、民心凝聚在一起，让脱贫后的村民走上更坚实的振兴之路。截至2023年三季度末，全市农村居民人均可支配收入达14868元，同比增长7.0%，高于全省1250元。

供排水一体化 让农村美起来

在栾川县龙潭村“沃地农场”，以农场为坐标，溯游而上，七姑沟河的泉水在山腰上汇聚成龙潭水库，依库而建的现代化水厂滋养着整个小镇；顺流而下，污水管网沿着河谷串联乡村，蜿蜒接入镇区污水处理厂，实现达标排放。

这一切，都在栾川城乡供排水一体化智控中心完成在线管理。大屏上供水流量、污水处理、排放标准、设备运行等情况一目了然。

改善农村人居环境是乡村振兴的首场硬仗，而污水处理则是这场硬仗中的“硬骨头”。管网线点长面广、设施投入巨大、运营维护艰难，都是必须突破的痛点难点。

赵红艺介绍，2021年起，洛阳直面问题、大胆创新，按照“投融建运管”五位一体理念，持续将城乡供排水一体化工程建设作为加快乡村建设、改善农村人居环境的基础性、关键性工作，从根本上解决农村污水治理问题。

洛阳全域1.52万平方公里，有城乡供排水一体化建设需求的行政村达2618个，需要投入资金超过133亿元。钱从哪里来？工程怎么建？

洛阳给出的答案是：一张图覆盖全域。

规划显示，洛阳市的城乡供排水一体化建设工程，八区七县共有一张大网，每个县（区）负责一张县（区）网，洛阳市全域宏观统筹，各个县（区）负责筹资、建设、连通、运维。

栾川县、新安县成功入选河南省第一批乡村建设示范创建县，8个乡镇、91个村入选全省乡村建设示范镇村创建名单；洛阳市完成年度改厕6万户；生活垃圾分类减量处理的行政村占比达70.5%；农村集中供水率达93%；宜阳县践行“一统四化五场景”推进路径，实现供排水设施全域覆盖。

截至目前，洛阳市2558个行政村完成建设任务，占比97.7%。同时，区分南部生态发展区、环都市区、都市核心区3类地区和“达标村”“示范村”“精品村”3个等级，开展竞争性创建，以点带面、连片提升，创建乡村建设“达标村”1441个、“示范村”316个、“精品村”65个。

乡里中心 让家门口幸福升级

步入宜阳县张坞镇竹溪村，原本废弃的村办小学和红旗炼油厂老房舍被改造成龙过川乡里中心。

没有围墙、不设柜台，群众与干部面对面，拉近了关系，消除了距离；养老托幼、日间照料、便民超市等功能集中布局，乡亲们享受公共服务更加便利。

乡村治则百姓稳，百姓稳则乡村兴。洛阳创新提出乡里中心建设，推进乡村治理，为和美乡村开篇布局。

按照“为民、惠民、便民”理念，洛阳坚持政府统筹、居民互助、社会多元主体共建，打造集政务服务、教育培训、养老托育、文化体育、卫生保健、便民商务、产业服务等功能于一体的“一站式”生活服务圈，实现事有所办、老有所养、幼有所育、病有所医、食有所安、居有所乐，为民服务不留死角。

在洛阳乡里中心，理发室、卫生室、便民超市、电商物流点、老年人日间照料中心、托幼中心、食堂等都是标配；在乡里中心便民服务清单上，村“两委”的代办事项就有36条，都与村民日常生活密切相关，背后体现的是“服务最大化”理念。

标配是基础，在实际建设运营中，洛阳坚持运营前置，以市场化思维推动乡里中心建设，各地各村的服务因需而建、千手千眼。

截至目前，洛阳市2003个行政村已建成乡里中心，占比71%。洛阳乡里中心大门常开、服务常在、活动常办、群众常来。

从谋篇乡村振兴“151”工作举措到实施“4＋2”重点工作，短短几年间，洛阳乡村正发生着深刻蝶变。

2023年9月，来自全国数十家新闻媒体、百名三农记者齐聚洛阳采访调研。行走河洛大地，他们不吝镜头、不惜笔墨，纷纷为洛阳三农工作、乡村振兴点赞：在乡村振兴中，洛阳敢于创新，用“151”统揽全局，特色产业遍地开花，城乡供排水一体化工程全域覆盖，乡里中心在全国率先实施建设，打牢了乡村振兴根基，经验和做法值得借鉴和推广。

若问乡村振兴事，请君只看洛阳城。（张君 农民日报·中国农网记者 陈显萍）①