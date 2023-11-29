@洛阳人，新车登记选号有攻略

春节临近，洛阳迎来机动车销售旺季，新车入户也随之进入高峰期。为了方便群众办理相关业务，洛阳交警部门发布温馨提示。

春节临近，洛阳迎来机动车销售旺季，新车入户也随之进入高峰期。为了方便群众办理相关业务，洛阳交警部门发布温馨提示。

温馨提示

●巧借临牌有效期，避峰办理更省时

已购买新车还未上牌的车主，可以利用临牌有效期错峰办理新车上牌业务，同一机动车同一所有人可以申请3次临牌，新车临牌也可以全国通行。

全市车管所及登记服务站均配置志愿者引导员，协助快捷车主办理业务，不必找中介代办。

注册登记

目前，我市除市车管所、车管一分所、车管二分所外，有9家新车注册登记服务站，31家二手车市场登记服务站，均可办理相关车辆业务。

●新车注册登记服务站

洛阳市九州登记服务站，位于九都东路与启明南路交叉口，负责注册登记小型汽车、摩托车、核发临时号牌、补换号牌、补换行驶证，电话13303883723；

洛阳市名车苑登记服务站，位于九都东路与启明南路交叉口东，负责注册登记小型汽车、摩托车、核发临时号牌、补换号牌、补换行驶证，电话0379-63501999、18037909137；

洛阳市双仪登记服务站，位于开元大道与杜预街交叉口南，负责注册登记小型汽车、摩托车、核发临时号牌、补换号牌、补换行驶证，电话15537930355；

孟津麻屯宗伟摩托车登记服务站，位于孟津区麻屯镇北街派出所对面(阿新大道21号) ，负责摩托车注册登记、摩托车六年免检、补领摩托车号牌行驶证、补换号牌，电话0379-67899922、13849971802；

洛阳市尚康登记服务站，位于洛常路八号，负责注册登记小型汽车、摩托车、核发临时号牌、补换号牌、补换行驶证，电话0379-60168907、18137737969；

洛阳市通源摩托大楼登记服务站，位于建设路4号七里河摩托车交易市场院内，负责摩托车注册登记，电话18903888079；

洛阳市众瑞登记服务站，位于九都东路名车苑8号，负责注册登记小型汽车、摩托车、核发临时号牌、补换号牌、补换行驶证，电话18638807122；

栾川县春晓车城登记服务站，位于栾川县伊水路与方皮路交叉口向西100米，负责注册登记小型汽车、摩托车、核发临时号牌、补换号牌、补换行驶证，电话0379-66766802、15937901831；

洛阳市涧西区霖源电动车经营店，位于建设路41号7排2号，负责摩托车注册登记，电话18739081861。

●二手车注册登记服务站

线上选号

●“交管12123”App选号分为随机选号和自编选号，各有50个号码备选。预选号牌成功后，需要在有效期内到各交警车管所或者机动车服务站办理注册登记，确认互联网预选号牌。

●逐项认真填写信息，确保准确无误，否则车辆将无法正常上牌，且互联网账号会因输入虚假信息被列入黑名单，两年内不允许使用互联网办理选号业务。

●自编选号50个，5个为一组，一共10组。需将最心仪的号牌放到第一意向，系统检索到自编号码可以使用将自动确认。

●无论使用哪种在线选号方式，如果选中号码后放弃使用，车主两年内不允许互联网选号。

●假如已在线选号，再去线下车管所等处选号，则公安网50选1界面一旦打开，互联网所选号码自动作废。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）