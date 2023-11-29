市处非办：警惕“数字藏品”类集资陷阱

近期，“数字藏品”类非法集资案件频发，不法分子以高价回购、定期分红等噱头诱导投资者上当。市处非办工作人员提醒公众警惕此类投资陷阱。

近期，“数字藏品”类非法集资案件频发，不法分子以高价回购、定期分红等噱头诱导投资者上当。市处非办工作人员提醒公众警惕此类投资陷阱。

●案例

上海市闵行区人民法院近期审理一起涉“数字藏品”的集资诈骗案件。被告人张某、刘某设立“通古平台”，将以低价购买或从网上免费下载的图片包装为“数字藏品”，在平台上销售，宣称“数字藏品”具有较高投资价值，投资者购买藏品后，能享受平台分红、元宇宙土地优先购买权等专属会员权益。平台也会定期以双倍的价格回购特定“数字藏品”，确保投资者的利益。

此外，平台还设置特殊的规则：投资者购买多个特定“数字藏品”后，可以将它们合成稀有的“数字藏品”；购买盲盒可积分冲榜，积分能兑换现金、手机、名酒等礼品。不法分子通过“刷单”等形式，虚增交易量，制造“数字藏品”交易火爆且有升值空间的假象。至案发时，该平台吸收数千名用户资金，共计134万余元，造成集资参与人损失41万余元。

●分析

“以定期分红、高额回报、高价回购等为诱饵，把价值较低的商品包装为‘数字藏品’，诱导群众投资，这属于典型的非法集资行为。”市处非办工作人员说，不知情的投资者在利益驱使下，最终沦为“击鼓传花”游戏的接盘者。

●提醒

市处非办工作人员提醒，近年，非法集资行为越来越隐蔽，手段层出不穷。面对各类诱惑，群众要增强理性投资意识，多方核实投资平台资质，了解投资产品的真实价值，警惕以“科技创新”“绿色产业”等为幌子的各种骗局。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）