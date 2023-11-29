洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

冒充警察招摇撞骗 男子获刑三年八个月
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 17:33

　　一男子冒充警察，以男女交往、可以帮忙安排工作等为由骗取钱财。日前，记者从市中级人民法院了解到，该男子最终被判处有期徒刑三年八个月。

　　2018年至2019年，被告人罗某先后通过网络购买警服、警衔、肩章，2021年3月，又通过QQ找人办理假警官证，将自己伪装成警察与他人交往。从2022年至去年，罗某谎称自己为公安局领导，以可以帮忙安排工作需要请客吃饭、送礼为由，骗得4名被害人共计55920余元。

　　洛宁县人民法院审理认为，被告人罗某多次冒充人民警察招摇撞骗，情节严重，其行为已触犯刑法，构成招摇撞骗罪。最终，法院依法判处被告人罗某有期徒刑三年八个月。

　　“招摇撞骗罪是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行招摇撞骗，损害国家机关的威信和正常活动的行为。”法官介绍，招摇撞骗罪侵犯的是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动，不法分子采用冒充国家机关工作人员身份、地位、职称的方法进行欺骗，不仅败坏了国家机关形象、威信，更败坏了司法机关的公正、廉洁形象，社会影响极坏，应当受到刑罚的严厉处罚。广大市民遇到类似情况，应及时到公安机关核查该人身份，谨防上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急...
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
        洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛(简称半马)刚刚结束，对新乡市民范先生来说，他虽然未完成马拉松比赛，但此次...
  • ·炖汤加点儿它，补气又润肺
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
    • 天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与阿特斯集团董事长瞿晓铧举行工...
  • 洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大...
  • 徐衣显率队到省厅拜访对接工作并签约
  • 洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市
  • 流感仍是主角！洛阳疾控发布重要提醒
  • 洛阳市政协最新人事任免
  • 江凌调研农机装备产业集群发展工作
  • 后续报道：多位画家表示愿意帮助蔡顺...
  • 今日小寒 冷空气威力不算太大
  • 老城区以思想观念之变引领新文旅产业...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    老城街拍

    落日余晖

    阳光正好 微风不燥

    吉祥多彩 独具魅力
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605