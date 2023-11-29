冒充警察招摇撞骗 男子获刑三年八个月

一男子冒充警察，以男女交往、可以帮忙安排工作等为由骗取钱财。日前，记者从市中级人民法院了解到，该男子最终被判处有期徒刑三年八个月。

一男子冒充警察，以男女交往、可以帮忙安排工作等为由骗取钱财。日前，记者从市中级人民法院了解到，该男子最终被判处有期徒刑三年八个月。

2018年至2019年，被告人罗某先后通过网络购买警服、警衔、肩章，2021年3月，又通过QQ找人办理假警官证，将自己伪装成警察与他人交往。从2022年至去年，罗某谎称自己为公安局领导，以可以帮忙安排工作需要请客吃饭、送礼为由，骗得4名被害人共计55920余元。

洛宁县人民法院审理认为，被告人罗某多次冒充人民警察招摇撞骗，情节严重，其行为已触犯刑法，构成招摇撞骗罪。最终，法院依法判处被告人罗某有期徒刑三年八个月。

“招摇撞骗罪是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行招摇撞骗，损害国家机关的威信和正常活动的行为。”法官介绍，招摇撞骗罪侵犯的是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动，不法分子采用冒充国家机关工作人员身份、地位、职称的方法进行欺骗，不仅败坏了国家机关形象、威信，更败坏了司法机关的公正、廉洁形象，社会影响极坏，应当受到刑罚的严厉处罚。广大市民遇到类似情况，应及时到公安机关核查该人身份，谨防上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹）