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用热水“救活”电瓶 这土办法可行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 17:33

　　昨日，记者从二广高速伊川收费站听说一件事儿，一辆小轿车在收费站处突然断电，无法启动，该站站长杨明乐用热水浇电瓶，竟然将电瓶激活，使得车子可以驶往汽修厂检修。记者采访专业人士得知，这是正确的应急方法，可解一时之困。

　　近日，在二广高速伊川收费站，一辆红色小轿车刚驶入103车道便突然全车断电，无法启动。杨明乐是一名驾驶经验丰富的老司机，他认真检查后，确认小轿车出现故障的原因是电瓶老化。于是，他联系附近汽修厂工作人员尽快到场，用应急办法将车辆从车道内挪走。然后，他拿来一壶热水，浇在汽车电瓶上，很快，电瓶竟然被激活，最终在大家的齐心帮助下，小轿车顺利驶离收费站，前往汽修厂进一步检修。

　　“热水浇电瓶是正确的应急方法。”从事汽修工作多年的市民贾永生说，燃油车的电瓶一般为铅酸蓄电池，时间长了，电瓶液一旦外溢，就会腐蚀电瓶连接卡扣，使电瓶极柱附近容易因硫化物堆积出现氧化现象，最主要特征就是电瓶接口出油结晶。电瓶氧化会导致“虚接”，引起车辆启动不良等故障。

　　使用这种方法时，可先用热水浇极柱、电瓶卡子外面，将外表的硫酸铅晶体溶解后卸下电瓶卡子，再用热水浇极柱、电瓶卡子内外两面。确定无硫酸铅晶体附着后，安装好电瓶卡子，在极柱、电瓶卡子表面涂锂基脂即可。

　　贾永生提醒，“热水浇电瓶”是一种针对燃油车电瓶氧化的土办法，可解一时之困，车主平常对车子还是要勤保养、多留意。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 左蒙蒙 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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