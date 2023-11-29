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上山电野猪 父子俩双双落网
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 17:33

　　昨日，记者从洛宁县公安局得知一件事儿，一对父子为吃野味，携带“电猫”上山电野猪，民警守在山下将人抓获。

　　前几天，洛宁县公安局森林警察大队接到群众举报称，在该县兴华镇瓦庙村，有两名男子在山上电野猪。值班民警蒋东亮和同事赶到山脚下，因山上几乎没有路，且被积雪覆盖，车辆无法通行。“山上区域太大，很难摸清两名男子的踪迹。”蒋东亮说，他和3名同事分成两组，在犯罪嫌疑人下山的必经之路上蹲守。

　　经过一天一夜蹲守，蒋东亮等人终于等到两名男子下山，当即将人抓获。经调查，这俩人是雷某及其儿子。据雷某交代，冬天他在家闲着没事，他的儿子刚外出打工回来，父子俩为了吃野味，携带“电猫”上山，前几天捉到一头野猪，放在家里还没来得及吃，这次又上山，结果被民警抓获。此前，雷某父子使用“电猫”猎捕过野兔、獾类动物等野生动物。

　　蒋东亮说，“电猫”由电瓶、逆变器、电线和电熔等组成，活物一旦碰触到电线，电压瞬间可达到上千伏，足够电死一头牛，如果人不慎碰到电线后果不堪设想。目前，雷某父子因涉嫌非法狩猎罪被采取刑事强制措施，民警将雷某父子捕获的那头野猪做了无害化处理。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张伯伟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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