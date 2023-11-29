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“天眼”锁定窃贼的车 民警顺车去抓人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 17:33
民警带张某指认现场

　　日前，一男子手头缺钱，打起居民楼消火栓里水枪头的主意，盗窃上百个水枪头，办案民警根据他作案时所骑的电动车锁定其身份，进而将人抓获。

　　去年年底，涧西公安分局郑州路派出所接到一起报警称，在郑州路与迎春路交叉口附近一小区，居民楼里的消防设备被盗。该所教导员武泽宇和同事到达现场得知，小区保安巡逻至一栋楼时，发现多个楼层消火栓里的水枪头不翼而飞，怀疑被盗。

　　“犯罪嫌疑人具有很强的反侦查意识，不仅戴着口罩与帽子进行伪装，而且有意躲避监控区域，通过小区地下停车场进入居民楼。”武泽宇说，就在他们调查此案时，辖区又接连发生几起此类案件，根据作案手法等判断，系同一人所为。

　　办案民警经过调取大量监控视频，发现该男子作案时骑了一辆电动车。办案民警从电动车入手，最终在一城中村找到了这辆电动车，进而锁定车主张某的身份信息：张某是甘肃人，1987年生，长期在洛阳居住生活，有多次盗窃前科。随后，民警将张某抓获，张某对盗窃水枪头的犯罪事实供认不讳。张某交代，他没有工作，手里缺钱，就动了盗窃消防栓里水枪头的念头，得手后将水枪头论斤卖给了废品收购站。

　　紧接着，办案民警将收赃者闫某抓获，追回被盗水枪头123个。目前，张某已被刑事拘留，闫某被行政拘留。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 林孟佳 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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