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多年相伴，她和家人要续写晚报情缘
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 11:01
李陕霞（中）和老伴儿收到礼物

　　“《洛阳晚报》真是咱家的报，这么多年贴心陪伴读者，这次送的礼物更有纪念意义！”4日，家住瀍河区恒大绿洲小区的李陕霞高兴地说。

　　当日上午，记者和投递员王洋洋一同将晚报编辑部精心准备的礼物送到李陕霞家中。就在前一天，本报以《晚报是滋养我家三代人的“百科全书”》为题，报道了李陕霞和家人与晚报结缘的故事。

　　“见报当天，不少亲戚和邻居都看到了，还给我们打来电话。”李陕霞笑着说，“远在上海的外孙也发来微信祝贺信息，老伴儿说晚报刊登我们的故事，比吃一顿大餐还高兴。”

　　“这些礼物太珍贵了，牡丹台历我们自己留着用，护肤品送给闺女用。还有这瓶酒，我们一家过年团聚的时候喝。”李陕霞和老伴儿用手机扫牡丹台历上的二维码看到牡丹盛开的视频时，更是高兴得合不拢嘴。

　　拆礼物时，李陕霞还在美酒礼盒中发现一个笔记本，当即就小心翼翼收了起来。“晚报送来的礼物，每样都送到老读者的心坎儿上，这笔记本我正好用来记读报心得。”李陕霞说，感谢晚报长期以来的陪伴，她和家人会坚持做晚报的忠实读者，续写晚报情缘。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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