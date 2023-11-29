“还有很多剪报夹在杂志里，要不是搬家时遗失了一些，家里的《洛阳晚报》会有更多。”近日，在89岁的周燮义老人家中，她拉着记者的手说，30年来，她把每份报纸都当成宝贝，随时查阅、学习有用的知识。

周燮义在看晚报

读者小档案

●姓名：周燮(xiè)义

●年龄：89岁

●订报时间：30年

●读报感悟：每一份《洛阳晚报》都是宝贝，我每次翻看都有收获。它的长久陪伴，让我老有所学，给我的生活增添了温暖和乐趣。

“还有很多剪报夹在杂志里，要不是搬家时遗失了一些，家里的《洛阳晚报》会有更多。”近日，在89岁的周燮义老人家中，她拉着记者的手说，30年来，她把每份报纸都当成宝贝，随时查阅、学习有用的知识。

在她眼里，晚报是“百科全书”

周燮义家住洛龙区东方今典·境界小区，她是一个爱阅读的人，整洁的书房里，除了满满当当的书柜，最引人注目的便是书桌旁一摞摆放整齐的《洛阳晚报》。此外，在沙发旁、餐桌旁、茶几上，凡是她经常活动的区域，都摆放着晚报。

“我是一名医生，但也喜欢文学，不仅爱看文学名著，还喜欢诗歌，退休后我还参加了诗歌创作培训班。”周燮义说，《洛阳晚报》是一个包罗万象的资料库，是她的“百科全书”。

周燮义说，晚报最懂读者，每个人都能从中找到自己喜欢又有用的内容；晚报又是值得读者信赖的，因为它的每一篇报道都真实、权威，这对老年人来说尤为重要。

“之所以在家里很多地方摆放着晚报，就是想随时随地从中汲取营养。”周燮义说，在疫情防控期间，她按照晚报刊登的防疫知识进行防疫，至今一次也没有被感染。

晚报的长久陪伴，给她的生活增添暖意

说起与晚报结缘，周燮义的思绪立刻回到了30年前。“我老伴儿离休后，他单位给我们家订了报纸。我们第一次看到《洛阳晚报》，便被它丰富又贴近生活的内容吸引了。每天读晚报，成了我和老伴儿共同的习惯。”周燮义说，那些年，每次遇到喜欢的文章，她和老伴儿都会剪下来收藏，每人做一本剪贴本。遗憾的是，因为搬家，以前的很多剪报遗失了。

老伴儿去世后，周燮义独自居住，她仍然坚持订晚报，从未间断。“多年来，晚报的陪伴，给我的生活增添了许多温暖和乐趣。它就像柴米油盐，每天都不可或缺。”周燮义说着，拿出几本杂志向记者展示，只见每本杂志里都整齐地夹着一沓沓剪报。她说，每当空闲时，她就会把剪报拿出来重新阅读，每次阅读都有不一样的收获。

最爱看健康版，跟着晚报学养生

“我学的是西医，工作后因缺少时间，没有机会学中医。”她告诉记者，退休后，她又一次走上了学医之路，只不过，她这次学医不是在学校，而是在家中，“师从”晚报。

每期《洛阳晚报》健康版，周燮义都会存起来，她也记录下许多中医知识、治病药方、按摩手法、养生妙招等。

记者看到，在周燮义家客厅的茶几上，有一张2022年12月31日的《洛阳晚报》，刊登的是2023年的养生日历。

“这份报纸是我2023年的生活作息表，每个节气适合吃什么、喝什么，适合做什么运动，如何增加营养，怎样防范慢性病，都讲得清清楚楚。”周燮义笑着说，“这个随时陪伴在身边的‘老师’让我受益良多，你看，我现在耳聪目明，每天都能轻松走两三千步。”

“感谢这些年有《洛阳晚报》的陪伴，希望晚报越办越好。”周燮义说，《洛阳晚报》让她老有所学，能够紧跟时代节拍，她会一直订阅晚报。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）