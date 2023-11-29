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10年前，洛阳晚报独家报道了首个登上珠穆朗玛峰的洛阳人余非的事迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 11:01
余非登顶途中 （受访者供图）

　　2013年5月19日，45岁的洛阳人余非登上珠穆朗玛峰，成为第一个在世界之巅留下脚印的洛阳人。10年后，余非穿行在无人区，并乐在其中。近日，他在接受本报记者采访时表示，对未知世界的渴望，驱使他不断前行。

　　登上世界之巅，那份震撼仍记忆犹新

　　余非从小就对大自然充满好奇，中学时曾骑着自行车游遍洛阳周边县市。

　　“我小时候收藏了一套1975年中国登山队再次登顶珠峰的邮票，憧憬着有朝一日，自己也能登上世界之巅。”余非说。长大后，他到武警部队服役，退伍后进入银行系统工作。

　　2004年，余非主动辞职，踏上探险旅途。当年8月至11月，他独自重装穿越西藏墨脱、云南虎跳峡、四川四姑娘山等地。2008年，他驾车穿越新疆塔克拉玛干沙漠。2009年6月至8月，他先是登顶“冰山之父”——新疆慕士塔格峰，随后独自重装反季节徒步穿越雅鲁藏布大峡谷无人区。2012年3月至4月，他随科考队驾车穿越可可西里、羌塘。

　　2013年是人类首次登顶珠峰60周年。这一年，在朋友们的资助下，余非踏上了追梦之旅。3月28日，他从洛阳出发，与另外9名登山运动爱好者组队。4月10日，他们进入尼泊尔，在珠峰南坡大本营进行适应性训练。

　　5月15日，经过对天气周密的分析，余非和队友从珠峰南坡大本营出发，沿着几乎垂直的岩壁、冰壁，在空气稀薄的高原上艰难跋涉。经过4天奋战，余非和队友来到距珠峰最近的四号营地。这里的海拔为7920米，一名队友出现不适症状，留了下来。当地时间5月18日19时，余非和另外8名队友向珠峰挺进。

　　“离顶峰越近，体力下降得越厉害，呼吸越沉重。我当时心里只有一个念头：爬上山顶，平安回家。”余非说，5月19日清晨日出时分，他和队友终于站在了世界之巅。他在距顶峰不远的岩壁上，目睹了日出的过程：太阳从地平线射出几道金光，天空犹如巨大的幕布被缓缓拉开……那份震撼，他记忆犹新。

　　晚报刊发独家报道，他的故事引发关注

2013年5月30日，晚报对余非登顶的报道 （版面截图）

　　对余非来说，登顶成功让他意识到矢志不渝、坚持梦想的重要。

　　“最难忘的是途中遇到先行者的遗体。他们静静地倒卧在路旁，为后来者指引着前行的方向。”说到这里，余非的情绪平静淡然，如冰川融水在峡谷间缓缓流淌。质朴的语言背后，是历经坎坷、劫后余生的从容。

　　余非说，下山途中，他几次与死神擦肩而过。

　　当地时间5月19日7时左右，他们开始下山，计划撤往四号营地。在海拔8700多米的“希拉里台阶”，他们与另一支上山的队伍迎头相遇。这是一段悬崖的台壁，仅有30厘米宽。按照国际惯例，下山的队伍需要让行。标准动作是，下山者解开安全锁，从悬崖外侧凌空绕过上山者的身体，再回到主路上。脚下是2000多米的悬崖，稍有不慎就会粉身碎骨。

　　就这样，余非用了两个多小时，才逐一绕过上山者，这时，随身氧气所剩不多，他的手指已经冻僵。后面的道路也惊心动魄，余非在岩壁和冰壁上3次滑坠，幸亏每次在急速下坠过程中，他都死死拉住了安全绳，才有惊无险。

　　2013年5月30日、6月4日，《洛阳晚报》独家报道了余非登顶珠穆朗玛峰的壮举，引发各界关注，众多读者、网友为余非点赞。作为洛阳民间探险英雄之一，余非此后应邀参加了一些公益活动，向公众传授户外探险的注意事项，激励青少年锻炼身体，全面发展。

　　行者无疆，他的足迹遍及全国

　　近年，余非把大量精力投入到汽车拉力赛的通信保障工作中，参与保障了中国环塔(国际)拉力赛、丝绸之路拉力赛、达喀尔系列中国拉力赛等大型赛事，找到了爱好与工作的最佳平衡点。

　　“这些比赛的赛道长达数千公里或上万公里，大多是无人区，通信安全是重中之重。”余非说，每次大赛的前一周，他都会和通信保障团队带着饮食补给、无线电设备，深入不毛之地，寻找中继站的最佳位置。为登上一个山头，他们经常穿行在没有道路的荒山野岭，背着发电机组和通信器材爬到山顶，建立信号发射中继站，一忙就是三四天。

　　“最难忘的是2017年举行的达喀尔系列中国拉力赛，这项顶级赛事首次在中国举办。我坐着飞机，带着两台中继设备，在空中盘旋，一个班次就是十多个小时……”余非说，从空中俯视地面，一辆辆色彩斑斓的赛车咆哮着飞驰而过，身后拖起滚滚烟尘，那场景让他激动不已。

　　工作之余，余非依然会参加登山和穿越探险，其足迹覆盖全国各省份近300个地级市。“驱使我前进的动力，是对未知世界的渴望。”余非说，多年的探险经历，让他收获了自信、坚忍和对自然的敬畏，这是用金钱换不来的。期待每个热爱生活的人都能培养自身的爱好，注重人格的塑造、体魄的锻炼，不断追求生命的质量。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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