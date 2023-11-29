72岁的曹英俊：冬泳20多年，练就钢筋铁骨

72岁的曹俊英家住洛龙区，从小酷爱游泳。20多年来，他每年坚持冬泳，练就了一副钢筋铁骨。

72岁的曹英俊家住洛龙区，从小酷爱游泳。20多年来，他每年坚持冬泳，练就了一副钢筋铁骨。

隆冬时节，市体育中心游泳馆内，碧波荡漾，池水清澈。曹俊英不惧寒冷，在长长的泳道上，奋力划水。一趟自由泳结束，他又兴致勃勃地练起蝶泳和蛙泳，体力之好，令一众年轻人啧啧称奇。

“游泳是一直陪伴我的‘好友’。”直到游完600米的“额定目标”，曹俊英才上岸。他面容饱满，气色红润，身上的肌肉线条清晰可见，很难让人相信他已年过古稀。

曹俊英老家在商丘，7岁时在家门口的大池塘里第一次游泳。喝了几口水，扑腾了几下，居然能漂浮起来。于是，自学成才的他，与游泳结下了不解之缘。

后来，经历了上学、工作、下海创业，人生几经变化，曹俊英始终没有放弃游泳这一爱好。早年间，他常参加各地组织的户外游泳活动，洛阳周边的河流水库，黄河兰州段及赣江，都曾留下他畅游的身影。60多岁的时候，他受邀参加了横渡洛河的赛事活动。800米宽的洛河水面，他一口气游了个来回。

“游泳多年，真正开始冬泳是在50岁那年。”曹俊英说，2001年元旦，已经游泳“打卡”200多天的曹俊英和几个老友前往涧西区的一家露天泳池。当时气温已近0℃，脱下衣服，稍事活动后，曹俊英跳进了水里。刺骨的寒意将他紧紧包裹，他顽强地划水前行，一口气游了100多米。

首次冬泳，经验不足的他，虽然四肢被冻得有些发麻，却彻底引燃了他的兴趣。从那以后，他一年四季每天都去游泳。即使三九天到外地出差，也要在宾馆的浴缸里接满冷水，浸泡身体。

得益于常年坚持锻炼，曹俊英练就了一副钢筋铁骨，多年没有感冒过，各项体检指标都是优良。他走路8公里不觉得累，一口好牙连枣核都能嚼碎。

“冬泳贵在坚持，一天都不能间断。”曹俊英介绍了他的健身心得，他说，脱掉衣服，让体表温度逐渐降低，然后用冷水冲洗。下水前要充分活动四肢，做好热身，预防抽筋。要缓缓进入泳池，让身体有个适应过程。入水后，坚持挺过第一阶段的“寒冷期”，随后身体进入适应后的“温暖期”，这个阶段就可以畅游了。不过要量力而行，赶在身体再次感受到寒冷的“失温期”之前上岸。冬泳后，要进行拉伸和快步走等有氧运动，让体温由内到外逐渐升高，加快血液循环，祛除寒气。

曹俊英建议，喜欢冬泳的中老年人需要定期进行体检，清楚掌握自己的健康状况，状态不佳时、熬夜和饮酒后不要冬泳。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 胡文哲 文/图）