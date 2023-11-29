洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政府办扎实开展“四送一助力”活动 破解帮扶村民宿产业发展难题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 17:33
充足水源助推民宿产业发展

　　“水源充足，客人以后想咋用就咋用。”近日，在栾川县重渡沟管委会北乡村“兰溪小筑”民宿，57岁的房东史新见开心地说。

　　北乡村位于伏牛山脚下，伊河主河道从村中穿流而过。近年来，在市政府办公室(简称市政府办)的大力支持下，该村实施了系列环境整治改造项目，利用临近重渡沟景区的地理优势，确定了发展旅游民宿产业方向，不少村民摇身变成民宿老板，开启了创业致富之路。

　　“这两年，村里民宿产业发展很快，但也遇到了一些瓶颈，其中最大的问题就是旅游旺季的用水问题。”市政府办驻北乡村第一书记焦艳光说，北乡村有4个村民小组，常住人口近600人。天然的山泉水基本够村民日常使用，但每到旅游旺季，餐饮、住宿等用水剧增导致的供水不足问题，影响北乡村民宿产业的发展。

　　史新见回忆，有一年夏天游客最多的时候，村里突然没水了，刚来的游客一看洗不成澡，厕所也没法冲水，转身就走了。已经入住的顾客，很多都要求退房，他只好赔礼道歉，给人家全额退款。

　　为了帮助北乡村破解发展难题，市政府办驻北乡村工作队与村“两委”共同谋划，一边跨区域寻找水源，一边积极协调争取县财政支持实施安全用水项目，着力解决村民急难愁盼问题。经多次考察，在距北乡村10多公里的平凉河(伊河支流)找到了稳定安全的水源。

　　去年6月，北乡村安全饮水项目正式开工。10月，拦水坝、蓄水井、引水管网等建设完成。河水经自然沉淀、过滤后，渗入河道旁的蓄水井，然后在70多米自然落差的作用下，沿着引水管网源源不断地流进北乡村新建的蓄水池中，供村民和游客使用。

　　“经过测算，现在的日供水量能满足约1500名游客的用水需求，平凉河长年不断流，夏季水量还会增加。这意味着，即使旅游旺季也不用担心用水问题啦！”焦艳光说。

　　眼下，在北乡村，依山而建的重渡沟示范区旅游环线蜿蜒而过，“秘境花苑”高端民宿集群、人居环境提升等项目建设如火如荼，一幅村美民乐的乡村振兴图正徐徐展开。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 高豪杰 郑园园 文/图）

　　相关链接

　　近年来，市政府办高度重视乡村振兴帮扶工作，以“五联五促”结对共建为主要抓手，扎实开展“四送一助力”活动，促进城乡精神文明融合发展。

　　汇聚帮扶合力。积极争取财政资金，在北乡村实施入村主干道及伊河两岸堰坝以工代赈、安全饮水、乡里中心等项目。2023年，北乡村被评为洛阳市乡村建设“精品村”。

　　提升特色产业。引进配送企业在北乡村注册成立洛阳伏牛山农副产品有限公司，与村经济合作社合作，实行“公司+合作社+农户”的订单式合作模式，拓宽产业发展渠道。2023年北乡村集体收入实现新突破，超60万元。

　　办好惠民实事。为北乡村更换100盏太阳能路灯，改善村民居住环境；协调医院为村民进行健康体检，通过慈善捐款建立大病救助基金，为村卫生室配备医疗设备等；组织爱心商家、爱心团队等帮助村民销售花椒、西梅、土鸡等农副产品，解决销售难题。 (刘嘉仪)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急...
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
        洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛(简称半马)刚刚结束，对新乡市民范先生来说，他虽然未完成马拉松比赛，但此次...
  • ·炖汤加点儿它，补气又润肺
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
    • 天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与阿特斯集团董事长瞿晓铧举行工...
  • 洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大...
  • 徐衣显率队到省厅拜访对接工作并签约
  • 洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市
  • 流感仍是主角！洛阳疾控发布重要提醒
  • 洛阳市政协最新人事任免
  • 江凌调研农机装备产业集群发展工作
  • 后续报道：多位画家表示愿意帮助蔡顺...
  • 今日小寒 冷空气威力不算太大
  • 老城区以思想观念之变引领新文旅产业...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    老城街拍

    落日余晖

    阳光正好 微风不燥

    吉祥多彩 独具魅力
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605