市政府办扎实开展“四送一助力”活动 破解帮扶村民宿产业发展难题

“水源充足，客人以后想咋用就咋用。”近日，在栾川县重渡沟管委会北乡村“兰溪小筑”民宿，57岁的房东史新见开心地说。

充足水源助推民宿产业发展

“水源充足，客人以后想咋用就咋用。”近日，在栾川县重渡沟管委会北乡村“兰溪小筑”民宿，57岁的房东史新见开心地说。

北乡村位于伏牛山脚下，伊河主河道从村中穿流而过。近年来，在市政府办公室(简称市政府办)的大力支持下，该村实施了系列环境整治改造项目，利用临近重渡沟景区的地理优势，确定了发展旅游民宿产业方向，不少村民摇身变成民宿老板，开启了创业致富之路。

“这两年，村里民宿产业发展很快，但也遇到了一些瓶颈，其中最大的问题就是旅游旺季的用水问题。”市政府办驻北乡村第一书记焦艳光说，北乡村有4个村民小组，常住人口近600人。天然的山泉水基本够村民日常使用，但每到旅游旺季，餐饮、住宿等用水剧增导致的供水不足问题，影响北乡村民宿产业的发展。

史新见回忆，有一年夏天游客最多的时候，村里突然没水了，刚来的游客一看洗不成澡，厕所也没法冲水，转身就走了。已经入住的顾客，很多都要求退房，他只好赔礼道歉，给人家全额退款。

为了帮助北乡村破解发展难题，市政府办驻北乡村工作队与村“两委”共同谋划，一边跨区域寻找水源，一边积极协调争取县财政支持实施安全用水项目，着力解决村民急难愁盼问题。经多次考察，在距北乡村10多公里的平凉河(伊河支流)找到了稳定安全的水源。

去年6月，北乡村安全饮水项目正式开工。10月，拦水坝、蓄水井、引水管网等建设完成。河水经自然沉淀、过滤后，渗入河道旁的蓄水井，然后在70多米自然落差的作用下，沿着引水管网源源不断地流进北乡村新建的蓄水池中，供村民和游客使用。

“经过测算，现在的日供水量能满足约1500名游客的用水需求，平凉河长年不断流，夏季水量还会增加。这意味着，即使旅游旺季也不用担心用水问题啦！”焦艳光说。

眼下，在北乡村，依山而建的重渡沟示范区旅游环线蜿蜒而过，“秘境花苑”高端民宿集群、人居环境提升等项目建设如火如荼，一幅村美民乐的乡村振兴图正徐徐展开。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 高豪杰 郑园园 文/图）

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近年来，市政府办高度重视乡村振兴帮扶工作，以“五联五促”结对共建为主要抓手，扎实开展“四送一助力”活动，促进城乡精神文明融合发展。

汇聚帮扶合力。积极争取财政资金，在北乡村实施入村主干道及伊河两岸堰坝以工代赈、安全饮水、乡里中心等项目。2023年，北乡村被评为洛阳市乡村建设“精品村”。

提升特色产业。引进配送企业在北乡村注册成立洛阳伏牛山农副产品有限公司，与村经济合作社合作，实行“公司+合作社+农户”的订单式合作模式，拓宽产业发展渠道。2023年北乡村集体收入实现新突破，超60万元。

办好惠民实事。为北乡村更换100盏太阳能路灯，改善村民居住环境；协调医院为村民进行健康体检，通过慈善捐款建立大病救助基金，为村卫生室配备医疗设备等；组织爱心商家、爱心团队等帮助村民销售花椒、西梅、土鸡等农副产品，解决销售难题。 (刘嘉仪)