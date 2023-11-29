2024年高招艺术类省统考成绩、合格线公布

昨日10时，我省2024年普通高招艺术类省统考美术与设计类、书法类专业成绩、合格线公布。这两类专业的合格线均为180分，省统考成绩达到专业合格线的考生，校考成绩方有效。

昨日10时，我省2024年普通高招艺术类省统考美术与设计类、书法类专业成绩、合格线公布。这两类专业的合格线均为180分，省统考成绩达到专业合格线的考生，校考成绩方有效。

考生可通过3种方式查成绩：①登录省教育考试院网站(www.haeea.cn)，点击“数据中心”—“普通高招”—“艺术体育统考成绩查询”查询成绩。②登录河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)，点击“成绩查询”—“艺术体育统考成绩查询”查询成绩。③关注“河南省教育考试院”微信公众号，通过实名验证后，即可及时获取系统推送的成绩信息。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏）