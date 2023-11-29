伊滨区先进制造业开发区获批建设省级高新区

记者从市科技局获悉，省政府近日批复新设立7个省级高新技术产业开发区，洛阳伊滨高新技术产业开发区名列其中。至此，我市省级以上高新区总数增至5个。

记者从市科技局获悉，省政府近日批复新设立7个省级高新技术产业开发区，洛阳伊滨高新技术产业开发区名列其中。至此，我市省级以上高新区总数增至5个。 记者从市科技局获悉，省政府近日批复新设立7个省级高新技术产业开发区，洛阳伊滨高新技术产业开发区名列其中。至此，我市省级以上高新区总数增至5个。 伊滨高新技术产业开发区依托伊滨区先进制造业开发区建设，规划面积40.277平方公里，为“一区两园”的布局结构，包含3个片区。其中，伊滨城区东至城镇开发边界、西至伊滨路、南至南山大道、北至王府路；庞村园区东至军彭路、西至汉魏大道、南至高铁北路、北至洛偃快速通道；寇店通航产业园区东至规划八街、西至掘丁路、南至规划六路、北至规划一路。 未来，伊滨高新技术产业开发区将按照主导产业明晰、空间布局合理、基础设施完善、管理机构健全、创新资源集聚的要求，重点发展智能装备制造、电子信息、家具制造等主导产业，依靠科技创新促进产业高端化发展，着力打造创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。 目前，我市有1个国家级高新区——洛阳高新区，以及洛龙高新区、谷水高新区、吉利高新区、伊滨高新区4个省级高新区，数量位居全省前列。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 陈怡平）