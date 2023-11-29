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《甲辰年》特种邮票在洛发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 09:54
活动现场，工作人员展示《甲辰年》特种邮票  张怡熙 摄

　　昨日，《甲辰年》特种邮票发行暨“游花都·赏龙门”摄影大赛启动仪式在龙门石窟景区举行。

　　2024年是农历甲辰年，生肖属龙。此次发行的《甲辰年》特种邮票一套两枚，邮票图案名称分别为《天龙行健》和《辰龙献瑞》，全套邮票面值为2.40元。

　　洛阳市邮政分公司相关负责人介绍，《甲辰年》特种邮票由著名邮票设计师王虎鸣设计，传承了生肖系列邮票的总体风格。其中，《天龙行健》展现了一条昂首奋发的金龙，象征蓬勃向上、自强不息的精神风貌；《辰龙献瑞》则源于中国传统吉祥纹样“祥龙拱璧”，中央玉璧有“祥瑞”二字合文，寓意祥和圆满、福瑞安康。两枚邮票主打红、金、黑经典三色，体现出了大气、贵气、瑞气和喜气，一动一静、相得益彰。中央美术学院教授、邮票设计家楼家本介绍了龙年生肖文化和神话传说。

　　《甲辰年》特种邮票自发行之日起，在集邮网厅(https://jiyou.11185.cn)、中国邮政手机客户端、中国邮政微邮局集邮微信商城和中国邮政商城微信小程序出售，出售期限为6个月。市民也可到各县区零售网点购买。

　　“游花都·赏龙门”摄影大赛也于当日启动。此次大赛为期10个月左右，鼓励大家多角度捕捉龙门石窟的风景之美、文化之美、历史之美，获奖作品将于今年11月前后展出。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈肖晓）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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