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市政协十四届五次常委会会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 09:42

　　5日，市政协十四届五次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议深入传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章和指示批示精神，传达学习中央经济工作会议、省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，听取洛阳市2023年经济社会发展情况的通报、各专门委员会2023年工作总结暨2024年工作打算的汇报，审议通过市政协2024年度协商工作计划。会议还审议通过了有关人事事项。

　　孙延文强调，要提高政治站位，不折不扣贯彻落实中央和省委、市委对经济工作的部署要求，增强信心底气，扭住关键抓手，主动担当作为，发挥政协优势，不断提高深度协商议政、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，为现代化洛阳建设汇聚强大力量。要牢固树立和践行正确政绩观，深入践行“人民政协为人民”履职理念，聚焦“一老一小一青壮”，助推一批民生实事办到群众心坎上，切实把主题教育成果转化为履职尽责实际成效。要更好发挥人民政协专门协商机构作用，以高质量履职助推高质量发展，聚焦“三项重点工作”，找准政协履职的切入点发力点，把“协商”作为主要工作，把“搭台”作为主要方式，切实推动政协协商向民生领域倾斜、向基层一线拓展、向社会治理发力，不断提升政协履职参与度和影响力。

　　副市长王国辉，市政协副主席陈淑欣、魏险峰、张伊民、张汉智、宗玉红、王燕飞、何武周参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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