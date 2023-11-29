“最美洛阳人”第五届最美退役军人名单发布

5日晚，我市“最美洛阳人”第五届最美退役军人名单发布仪式举行。市委副书记、政法委书记杨骁出席发布仪式。 5日晚，我市“最美洛阳人”第五届最美退役军人名单发布仪式举行。市委副书记、政法委书记杨骁出席发布仪式。 此次评选宣传推介活动由市委宣传部、市退役军人事务局、洛阳军分区政治工作处联合主办，旨在宣扬先进典型事迹，讲好退役军人故事，充分发挥先进典型示范带动作用，激励引导全市广大退役军人不忘初心、踔厉奋发，奋进新征程、建功新时代。评选活动自2023年6月启动以来，经广泛发动、择优推荐、实地考察、综合考核、网上点赞和集中公示等程序，最终确定10名候选人当选。 发布仪式现场，余建国等10名“最美洛阳人”第五届最美退役军人依次登场，通过视频展示、致颁奖词、访谈交流等形式，讲述了各自担当作为和乐于奉献的先进事迹。 近年，我市深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，积极落实市委市政府决策部署，坚持系统谋划，积极主动作为，健全体制机制，创新政策制度，有力维护了退役军人合法权益，营造了全社会关心国防、尊崇军人和退役军人“退役不褪色、建功新时代”的浓厚氛围，推动了退役军人工作高质量发展。 省退役军人事务厅二级巡视员刘延平、洛阳军分区大校司令员刁国泰、副市长王国辉参加发布仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 时义杰) 洛阳市第五届最美退役军人名单 嵩县两程故里家风教育博物馆馆长王现贞 洛阳市神鹰救援队队员、王氏正善堂中医诊所负责人王向飞 洛阳强龙环保科技有限公司董事长、洛阳市慈善总会副会长秦进良 洛阳天囿园林发展有限公司董事长崔秋辉 洛阳市老城区新闻中心宣传干事石智卫 洛阳市纪委监委第四监督检查室副主任李联伟 洛阳市公安局西工分局民警、二级警长周娟 洛阳伟诚工程检测有限公司董事长崔松彪 洛阳市城市管理局机关党委专职副书记余建国 新安县铁门镇人民调解委员会调解员韩和平