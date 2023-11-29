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老城区以思想观念之变引领新文旅产业之变 推动洛邑古城火爆出圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 09:45

　　元旦假期，洛邑古城内人潮涌动。穿汉服打卡拍照，成为众多市民游客的跨年新选择。

　　近年来，老城区紧紧围绕省委文旅文创融合战略和“文旅文创成支柱”重要要求，紧盯新文旅产业风口，贯彻“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，以思想观念之变引领新文旅产业之变，推动洛邑古城火爆出圈。

　　用科技创新赋能新文旅产业发展，是老城区创新理念的突出亮点。在洛邑古城，老城区依托沉浸式汉服体验馆，打造“虚拟试衣镜”，游客挥动双手即可实现汉服换装；通过声、光、水完美结合，打造《三生三世牡丹情》《梁祝》等水幕电影，呈上如梦如幻的视觉盛宴；开发智慧文旅程序“行走老城”融合数字化导览、VR全景漫游、视频展播、语音讲解、数字文创等功能；引进360环拍、伴游机器人等数字文旅设备，运用AI驱动、WEB3.0等技术，增强游客的沉浸感和体验感。

　　打造沉浸式场景，让游客实现从“看景”到“入景”。老城区以沉浸式体验场景为核心实施洛邑古城一期项目，围绕唐代新潭、宋代文峰塔、金元城墙等地标，运用“一步一景”“一街一景”“一区一景”的设计手法，塑造穿越式场景；以汉服体验为切口，突出烟火气、市井味，复刻《风起洛阳》剧中场景，建成灯狮画桥、香罗幔天、隋唐集市、文峰暮鼓等30余处互动场景，打造集汉服租赁、妆造、跟拍、道具出租、休闲娱乐等为一体的汉服经济集群，推动“汉服+洛邑古城”迅速火爆。2023年，洛邑古城日接待游客量最高突破15万人次，推动洛阳成为全国汉服胜地。

　　强化移动端传播，实现“线上做流量、线下做变现”。老城区坚持把移动端作为主要传播平台，把短视频作为主要传播载体，积极策划文旅活动，制造热点话题，先后推出首届洛阳汉服文化产业高峰论坛、“邑起穿越吧”洛邑古城全国汉服短视频大赛等大型活动。同时，邀请文旅达人、流量网红、知名博主创作短视频130余条，吸引市民游客发布短视频80余万条，抖音平台洛邑古城相关话题播放量达到17.8亿次。

　　此外，老城区积极构建新文旅投资模式，以项目为纽带，通过市场化手段整合策划、投资、运营等方面优质资源，探索形成投建融的“投资人+EPC”“银行专项贷款+EPC”等模式，为文旅项目建设提供充足资金保障，持续推动新文旅产业做大做强。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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