城市提质篇——洛阳城里风光好

“推动城市提质，能够更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。”回望2023年，洛阳城市提质有“里”有“面儿”，城里风光无限、百姓喜笑颜开。
“推动城市提质，能够更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。”回望2023年，洛阳城市提质有“里”有“面儿”，城里风光无限、百姓喜笑颜开。
“推动城市提质，能够更好地聚合优质资源、促进城市经济高质量发展。”
回望2023年，洛阳城市提质有“里”有“面儿”，城里风光无限、百姓喜笑颜开。
邻里中心内，便民服务、技能培训、养老托幼等功能不断完善，优质公共服务来到百姓家门口。
老旧小区里，401部加装电梯惠及居民5000余户，幸福生活变得“一键直达”。
交通路口处，微改造直击堵点，进一步提升了通行效率，取得了以“小切口”撬动“大民生”的惠民成效。
这一年，聚焦城市提质，洛阳持续推动“两建设、三改造”，着力抓好重点片区连片改造、公共服务进社区、特色商业街区建设、重大基础设施建设、城市治理突出问题整治等工作，城市功能品质不断提升，百姓幸福感获得感不断增强。
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