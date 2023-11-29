昨日下午，市长徐衣显率队赴郑州拜访省交通运输厅、省自然资源厅、省住建厅、省生态环境厅，分别与厅主要负责同志座谈交流，深化沟通对接，争取政策支持，强化项目保障，为现代化洛阳建设汇聚强大合力。

徐衣显率队到省厅拜访对接工作并签约

深入沟通主动争取更多政策和项目支持

携手共进积极汇聚洛阳现代化建设合力

昨日下午，市长徐衣显率队赴郑州拜访省交通运输厅、省自然资源厅、省住建厅、省生态环境厅，分别与厅主要负责同志座谈交流，深化沟通对接，争取政策支持，强化项目保障，为现代化洛阳建设汇聚强大合力。

在省交通运输厅，徐衣显与省交通运输厅厅长高建立围绕加快构建优良交通体系、高效物流体系，以及高速铁路航空路网完善、旅游公路建设、“311”工程等深入交流，形成共识。拜访期间，市政府与省交通运输厅签订了共建洛阳全国性综合交通枢纽城市的合作协议，徐衣显、高建立等出席。根据协议，双方将建立沟通会商机制，支持洛阳深入实施优势再造战略，加快完善能力充沛、结构合理、一体衔接、安全高效、智慧绿色的综合立体交通网，大力发展商贸服务型枢纽经济，为现代化洛阳建设提供坚实交通保障。

在省自然资源厅，徐衣显与省自然资源厅厅长陈治胜等围绕空间规划优化、土地有效盘活、严格耕地保护和重大项目保障、推动特大城市建设等进行沟通衔接。在省住建厅，徐衣显与省住建厅厅长高义等就支持洛阳开展污水处理提标改造、基础设施提质扩能、片区综合开发、国家“三大工程”争取等取得共识。在省生态环境厅，徐衣显向省生态环境厅厅长李哲汇报了洛阳生态环保督察问题整改情况，就持续打好攻坚战、污水处理厂建设、污水管网改造及相关项目争取等，明确了标准，研究了举措。

座谈中，徐衣显对各省厅长期以来给予洛阳经济社会发展的支持帮助表示感谢，并介绍了洛阳经济社会发展有关情况。他指出，洛阳市抢抓国家重大战略机遇，迈向特大城市新目标，对空间优化、交通支撑、城市提质、生态扩容等方面都提出了更高要求，迫切需要更多的政策赋能、资源聚能、平台增能。希望省厅一如既往关心洛阳、支持洛阳，在要素保障、项目建设等方面给予更多指导和支持。洛阳市在省委省政府坚强领导和省直厅局的大力帮助下，力争创造更多特色做法亮点经验，为全省发展大局作出更大贡献。

四家省厅主要负责人都充分肯定了洛阳发展成就、良好态势、强大后劲，就我市恳求事项逐一作出回应，并提出了指导性、操作性意见和建议。他们表示，洛阳在全省发展大局中地位重要、作用突出，省委省政府寄予厚望，将积极发挥各自优势，在政策、要素、项目等方面努力支持，助推洛阳高质量发展提速提效。

徐衣显还与河南交通投资集团有限公司党委书记、董事长付磊，就打造网红服务区、高速站口改扩建等进行了深入交谈，达成共识。

省交通运输厅副厅长唐彦民，省自然资源厅副厅长王锋，省住建厅副厅长巩魁生，省生态环境厅副厅长王莹，副市长李新红等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)