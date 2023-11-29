后续报道：多位画家表示愿意帮助蔡顺堂老人实现心愿

1月5日，洛阳网刊发了题为《82岁老人蔡顺堂：“谁能画出俺娘的模样”》的报道，使埋藏在洛阳市民蔡顺堂老人心中多年的愿望公之于众——他想求助画家，参照其亲人的相貌，为去世多年的母亲画像，以解思亲之苦。

蔡顺堂老人展示亲人的照片

1月5日，洛阳网刊发了题为《82岁老人蔡顺堂：“谁能画出俺娘的模样”》的报道，使埋藏在洛阳市民蔡顺堂老人心中多年的愿望公之于众——他想求助画家，参照其亲人的相貌，为去世多年的母亲画像，以解思亲之苦。

报道一经发出，不少画家、爱心人士拨打洛报融媒热线电话0379-66778866，纷纷出主意、想办法，表示愿意帮助蔡顺堂老人实现心愿。

“看到这篇报道后，我非常感动，我非常愿意帮助蔡顺堂老人。”大河考古美术馆馆长、中国博物馆协会会员李效成给记者打来电话说。

前些年，李效成曾帮朋友画过这样的人物肖像。他说，这位朋友的母亲去世多年，同样没有留下照片，成为遗憾。后来，他参照对方提供的一位亲人照片，画出很好的效果，这位朋友非常满意。

蔡顺堂老人说，他的二哥(前排中)、姐姐(前排右一)与母亲长得非常像

李效成表示，画人物肖像，要做到形神兼备，必须抓住人物的容貌特征和特有神情。蔡顺堂老人只拥有亲人的照片，想以此为参照给母亲画像，需要画家下一番功夫。“我已着手准备，安排合适时间为蔡顺堂老人画画。”李效成说。

孟津区企业家朱占波打来电话说：“我在微信朋友圈看到了这篇报道，感同身受。我与蔡顺堂老人有着类似的经历，真心希望他的心愿能够实现。”

今年48岁的朱占波，1岁时父母双亡，当时家里也没有留下父母的照片，此事成为他们弟兄三人的遗憾。后来，他们辗转从宁夏银川的一位亲戚手中获得了一张父母的合影。“父母仅此一张照片留世，我们都特别珍惜。”他说。

看到晚报的报道后，朱占波非常感动，他首先给正在上大二的女儿打了电话。“女儿是美术专业的，她也非常愿意帮助蔡顺堂老人，但总感觉自己目前的能力还有些不足。”朱占波说。

黄山曾任孟津区文联主席、市美术家协会副主席，是我市的知名画家。他表示，自己也非常愿意帮助蔡顺堂老人。

黄山说，单凭一张亲人照片，要重现蔡顺堂老人母亲的模样，对画家来说确实是一种挑战。同时，他还提出一点建议。“不一定非要通过绘画的方式来完成此事，现在电脑画像技术非常成熟，科技手段或许能够达到更好的效果，让蔡顺堂老人更满意。”黄山说。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 见习记者 周欣然 文/图）