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洛阳体彩第二届“微公益·新时尚”中国体育彩票形象店设计大赛落下帷幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.01.05 20:53

　　1月5日，由河南省体育彩票管理中心洛阳分中心组织开展的“微公益·新时尚”第二届中国体育彩票形象店设计大赛颁奖仪式在河南科技大学举行，集中展示本次大赛设计成果，活动现场共颁发一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖41名、优秀指导老师奖7名。

　　本次设计大赛，是在响应洛阳市委建设“青年友好型城市”指示精神的前提下，在河南省体育彩票管理中心、洛阳市体育局等单位的共同指导下开展的，将新时代新青年时尚创意融入中国体育彩票实体店形象中，以更好地传播中国体育彩票公益价值。旨在以中国体育彩票丰富的文化内涵为创作源头，潮流化、创新化为理念，创办一场汇聚创意与激情的赛事，为青少年设计爱好者们提供一个展示自己才华的平台。

　　大赛自10月启动报名以来，吸引了许多河南科技大学创意设计人才，在短短的赛事期内，活动主办方累计收到各类作品50余件，涌现出一大批发掘和传播中国体育彩票文化内涵的优秀体彩实体店形象创意设计作品，为新时代公益体彩的市场探索贡献了青年创意设计的新动能。值得一提的是，颁奖典礼上，主办方将获得本次一等奖作品的《六博潮起-国潮风体育彩票形象店》向观众进行了展示，设计者采用国潮风格，以洛阳古建筑特色为元素，结合体育彩票公益、时尚的特点打造出了潮酷、好看、好玩的体彩形象店设计作品。

　　中国体育彩票始终倡导“公益体彩、乐善人生”的品牌理念，自1994年上市发行近30年以来，已累计筹集体彩公益金7832亿元，其中2023年全国体彩筹集915亿元，河南体彩筹集57亿元。体彩公益金被广泛用于社保、民生、体育等社会公益事业和国家体育事业。中国体育彩票销售实体店，正是这些公益金筹集的爱心平台。截止2023年底，全国体育彩票销售实体店数量已达到13万家，洛阳市已达到1200家，为社会提供稳定就业岗位近3000个。洛阳体彩在壮大体育彩票实体店数量规模的同时，也在努力向提“质”发力，打造美观大方、体验良好的实体店为目标。

　　据悉，目前一等奖作品设计方案已经计划在洛阳市涧西区万达广场内落地建设，随后将与社会公众见面。后续更多的获奖作品将在市内一一落地亮相。（洛报融媒·洛阳网记者 郭瑛）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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