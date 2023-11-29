流感仍是主角！洛阳疾控发布重要提醒

5日，记者从有关部门获悉，最新监测结果显示，洛阳流感疫情已出现波动下降趋势。由于当前仍是呼吸道传染病流行季节，广大市民仍须保持警惕，做好相关防护。

5日，记者从有关部门获悉，最新监测结果显示，洛阳流感疫情已出现波动下降趋势。由于当前仍是呼吸道传染病流行季节，广大市民仍须保持警惕，做好相关防护。

在我国北方省份的秋冬季，流感常在人群中引起流行。监测情况显示，洛阳市呼吸道传染病报告主要以流感病例报告为主，12月11日达到峰值后呈波动下降趋势，目前日报告保持在750-850例。

需要注意的是，我市流感监测哨点医疗机构在过去一周的监测情况显示，流感样病例就诊比例有所反弹，患者以15岁以下人群为主。

当前如何做好防范？洛阳市疾控中心传染病预防控制专家提示，在卫健和疾控部门持续做好监测和研判的同时，广大市民要重点做好以下措施——

●隔离传染源

流感主要通过呼吸道飞沫传播和接触传播，传染性强。流感患者和无症状感染者是主要传染源。因此，患者确诊流感后要自觉做好自我管理，在医生的指导下及时进行抗病毒治疗，有条件的尽量居家隔离至症状消失，做好居室通风，并对喷嚏、咳嗽等排出的分泌物及时进行消毒。

●切断传播途径

流感的潜伏期一般为1至4天，从潜伏期末到出现症状后的急性期都有传染性。感染者打喷嚏或咳嗽等行为排出流感病毒，可能经呼吸道面对面直接传染给健康人；也可能经口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接或间接接触感染，比如手接触被病毒污染的物品，又触摸自己口鼻；在特定场所，如人群密集且环境密闭或通风不良的房间内，流感病毒也可能通过气溶胶的形式传播。

所以提醒广大市民要做好手卫生、勤消毒，进入公共场所要科学佩戴口罩。

●保护易感人群

可以说，在流感病毒面前，我们都是易感人群。在做好隔离传染源、切断传播途径等措施后，我们还可以通过打疫苗、预防性服药进一步完成对易感人群的保护。

接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。但流感病毒易发生变异，疫苗接种的免疫力会随时间推移逐渐减弱，因此流感疫苗需要每年接种。

抗流感病毒药物预防是一种紧急临时预防措施，不能代替疫苗接种，一般用于有重症流感高危因素的密切接触者的暴露后预防，需要在医生指导下进行。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 周超）